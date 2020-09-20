Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Вірменія готується до масштабної війни з його країною. Вірменські військові сили начебто сконцентрувались поблизу лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

В Азербайджану є розвіддані щодо підготовки конфлікту

Такі кроки Алієв називає підготовкою війни з боку Єревана. Про це президент заявив в інтерв'ю одному з азербайджанських телеканалів, інформує "РБК-Україна".

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Вину за напруженість ситуації Алієв покладає на главу уряду Вірменії Нікола Пашиняна, який свідомо провокує конфлікт.

Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі – 24 канал). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це – злочин. Привозити звідки-то людей і розселяти їх на окупованих землях – злочин,

– заявив Алієв.

Алієв запевняє, що у нього є розвіддані щодо підготовки воєнного кофлікту. Проте більше розповісти президент не може, оскільки це дані спецслужб.

Зверніть увагу! Раніше в ООН висловили стурбованість ситуацію між Вірменією та Азербайджаном і закликали країни проявити стриманість.

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