Вірменія готується до війни, – президент Азербайджану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Вірменія готується до масштабної війни з його країною. Вірменські військові сили начебто сконцентрувались поблизу лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.
В Азербайджану є розвіддані щодо підготовки конфлікту
Такі кроки Алієв називає підготовкою війни з боку Єревана. Про це президент заявив в інтерв'ю одному з азербайджанських телеканалів, інформує "РБК-Україна".
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Вину за напруженість ситуації Алієв покладає на главу уряду Вірменії Нікола Пашиняна, який свідомо провокує конфлікт.
Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі – 24 канал). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це – злочин. Привозити звідки-то людей і розселяти їх на окупованих землях – злочин,
– заявив Алієв.
Алієв запевняє, що у нього є розвіддані щодо підготовки воєнного кофлікту. Проте більше розповісти президент не може, оскільки це дані спецслужб.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: головне
- Конфлікт між країнами розпочався ще до розпаду СРСР. Причиною цьому є територія Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени.
- Війна почалася в лютому 1988 року, коли регіон заявив про вихід з Азербайджанської РСР. Протягом воєнного конфлікту 1992 – 1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та семи районами, прилеглими до нього.
- Військові сутички між країнами не припинилися і після оголошення перемир'я.
- Востаннє протистояння спалахнуло у липні 2020 року. На товузькому напрямі поновились бої. Обидві сторони повідомили про втрати з боку противника.