Вірменія закликала світ визнати незалежність Нагірного Карабаху
Міжнародна спільнота повинна визнати незалежність Нагірного Карабаху. Так вона допоможе зупинити бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.
Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що міжнародна спільнота має бути рішучою. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Euronews.
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Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародне співтовариство має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху,
– підкреслив Пашинян.
Додамо, раніше прем'єр-міністр заявляв, що рішення щодо визнання Нагірного Карабаху Вірменія ухвалить після аналізу ситуації в регіоні. Він припустив, що країна може не визнати територію.
Пашинян про розширення бойових дій в Азербайджані
В інтерв'ю російському виданню РБК прем'єр-міністр припустив, що на території Азербайджану можуть розширитися бойові дії. 7 жовтня азербайджанська армія отримала нищівні удари в зоні бойових дій в Нагірному Карабасі.
"Армія Карабаху після такої удачі не буде просто сидіти і чекати перегрупування сил азербайджанських. І я думаю, що, якщо сьогодні у них вийде, вони спробують розвинути успіх", – додав Пашинян.
За словами посадовця, карабаські воєначальники залишили коридор і заманили туди військовий корпус Азербайджану. Це стане ключовим моментом всієї операції.
Закладається реальний фундамент для остаточної перемоги карабаської армії,
– підсумував Пашинян.