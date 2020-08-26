Несподіване рішення Синоду Російської православної церкви про звільнення митрополита Павла з посади патріаршого екзарха всієї Білорусі знову продемонструвало, що РПЦ залишається важливим інструментом політичного впливу Кремля на всьому пострадянському просторі. Далі – оригінал російською.

Митрополита Павла, которого теперь, после семи лет службы в Беларуси, возвратили в Россию, трудно назвать священником, который был не лоялен к высшему церковному начальству и политической власти, – пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

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Все эти годы митрополита сохранял Русскую православную церковь в Беларуси в качестве опоры режима Александра Лукашенко. И это при том, что сам Лукашенко – один из немногих постсоветских правителей, позволяющих себе игнорировать церковь и выступать в роли "православного атеиста".



Митрополит Павел / Кубанские новости

Все фронта против Лукашенко

Однако последние события в Беларуси заставили митрополита Павла и других священников РПЦ обратить внимание на настроения своей паствы. Митрополит был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах 2020 года.

Но после того, как в стране начались массовые протесты против возможной фальсификации итогов голосования, Павел отказался от своих поздравлений и принес извинения за них. Казалось бы, совершенно логичная позиция для священника, который хочет сохранить авторитет церкви в глазах ее прихожан, многие из которых являются активными участниками протестов.

Однако у Синода Русской православной церкви, похоже, своя логика. И эта логика полностью совпадает с политической логикой Кремля. Известно, что российское политическое руководство боится массовых выступлений граждан как огня. Боится, где бы они ни происходили, будь то украинский Майдан, "арабская весна" или белорусская Площа.

И да, это очевидная политическая логика. Потому что российскому политическому режиму, сила которого состоит в полном контроле над обществом, силовыми структурами и медиа, могут угрожать, уверен, именно массовые протесты. Пока российский народ безмолвствует – Путин всесилен.

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Но, думаю, если в России начнутся массовые протесты, которые можно будет сравнить с украинскими или даже белорусскими, от российского политического режима может остаться одно воспоминание. Именно такое развитие событий, наверняка, и хотят предотвратить в Кремле.

Но при чем же тут церковь?

Почему она должна действовать не в собственной логике уважения интересов прихожан, а в логике согласия с интересами российской власти – даже когда речь идет о других странах? И тут мы вновь сталкиваемся с ситуацией, которую наблюдали во время событий в Украине, в 2013-2014 годах. В то время как многие священники УПЦ Московского патриархата поддерживали и ободряли участников протеста против режима Виктора Януковича, рассчитывать на понимание патриарха Кирилла и его ближайшего окружения не приходилось.

После аннексии Крыма патриарх не присутствовал на торжественном заседании, которое "узаконило" российскую оккупацию полуострова.

Могло показаться, что в РПЦ поняли, насколько действия российского политического руководства опасны для самого существования этой церкви и ее авторитета за границами Российской Федерации, да и в самой России. Но это было лишь иллюзией. Уже вскоре стало ясно, что руководство РПЦ не собирается выступать даже против самых жестких решений президента России Владимира Путина. И то, что такое поведение церковного начальства создает глубокую пропасть между Русской православной церковью и ее паствой в Украине, судя по всему, никого в патриархии не обеспокоило.

За последние годы в РПЦ ни разу не выступили в защиту своих братьев по вере, которые подверглись репрессиям на оккупированных Россией украинских территориях – и священников, и прихожан ПЦУ, и представителей других христианских конфессий. Думаю, именно поэтому территория духовного влияния РПЦ в Украине – в особенности после появления канонической Православной церкви Украины – уменьшается как шагреневая кожа. А сейчас такая же ситуация начинает развиваться и в Беларуси, где позиции российских церковников несоизмеримо сильнее. Но это лишь вопрос времени. И это необратимый процесс. Потому что церковь не должна быть всего лишь инструментом в руках недобросовестных политиков. Мы же знаем: она создавалась не для этого.

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Но, думаю, если в России начнутся массовые протесты, которые можно будет сравнить с украинскими или даже белорусскими, от российского политического режима может остаться одно воспоминание.

Источник: Крым.Реалии