Но, как бы ни оглушали эти цифры, они в реальности мало что значат. Суть дела не в том, что объявил сегодня судья с говорящей фамилией Доля, который судил меня административно за политику (точнее, все за то же – за информирование) ещё в 2011, работая в Речице.

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Суть в том, что эти люди попали за решётку, находятся там и будут там находиться какое-то время вне всяких законов, правил, приговоров и процедур.

Просто потому, что пока для тех, кто так распорядился, это возможно. Потому что сейчас они так хотят и потому, что сейчас они так могут.

Если они смогут их удерживать, но захотят выпустить завтра – выпустят. Если они не захотят, но не смогут их держать через неделю - тоже выпустят.

Если захотят и смогут – оставят там же и через 20 лет.

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Какой во всем смысл

Безумие цифр имеет лишь два очень реальных, прикладных и прагматичных смысла.

Первый. Это – запугивание оппонентов, психологическая атака.

"Мы так хотим и мы так можем", – говорят они. "Мы будем у власти и через двадцать лет, и будем решать, хоть убейтесь об стену", – это их посыл. Деморализующий, парализующий, и, по замыслу, - вызывающий отчаяние.

Второй. Это – психологическая мантра для своих, для сторонников, для лояльных.

Демонстрация уверенности и призыв не сомневаться. "Мы так хотим и мы так можем", - говорят они. "Мы будем у власти и через двадцать лет и будем решать, а они - пусть хоть убьются о стену", - таков их посыл в другую сторону. Оптимистично, ободряющий и, по замыслу, - вселяющий непоколебимую уверенность в сердцах исполнителей.

Фишка только в том, что необходимость прибегать к таким действиям ради демонстрации уверенности говорит как раз об обратном: о полном её отсутствии.

О прекрасном понимании того, что сегодня и оппоненты, и лояльные видят реальность и будущее совсем не так, как бы хотелось им.

Вот это надо понимать и помнить.

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