Відповідні фото оприлюднили в русі "Зла мавка". Там зауважили, що "кожен рядок української поезії живе навіть у найтемніші часи". Цікаво, що деякі вірші було написано на російських газетах – до схожих дій удавалися і під час псевдовиборів в окупованому Криму.

Дивіться також На окупованих територіях кадровий голод: чому ніхто не хоче працювати на росіян

Які вірші обрали партизани

Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керч – скрізь рядки з віршів Тараса Шевченка та Ліни Костенко, які нагадують, що боротьба триває. Крим відчуває цей голос, який стає все гучнішим,

– сказано в дописі.

Щемкі українські вірші в тимчасово окупованому Криму / Фото "Зла мавка"

Особливо символічно лунають слова Тараса Шевченка "Борітеся – поборете!" Їх розмістили не тільки в Криму, але й на Луганщині.

Пророчі слова на тлі російського військторгу в Луганську / Фото "Зла мавка"

Партизани розміщують вірші Ліни Костенко в Криму: дивіться відео

"Українська поезія оживає на окупованій Луганщині. Луганськ та Перевальськ – міста, де попри всі намагання окупантів стерти нашу пам'ять, лунають слова українських письменників, борців за свободу України. Сьогодні Мавки продовжують боротьбу, бо Луганщина – це Україна!" – ідеться в повідомленні.



Вірші Володимира Сосюри в Перевальську на Луганщині / Фото "Зла мавка"

Вірші Стуса в Алчевську та Горлівці

Біографія Стуса тісно пов'язана з Донеччиною. Але ніхто й не міг подумати, що стільки років потому його слова звучатимуть більш ніж актуально в російській окупації.

Поезія Василя Стуса на теренах окупованої Донеччини / Фото "Зла мавка"

"Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя" – нагадування про зв'язок між живими та полеглими за волю України. Кожен рядок української поезії живе навіть у найтемніші часи. Мавки, наші слова – це зброя, і боротьба буде тривати, поки останній окупант не покине нашу землю!

– впевнені партизанки.

Цікаво, що використали й інші, не такі відомі вірші. Наприклад, поетичні рядки Анатолія Лупиноса та нашої сучасниці, сценаристки Тетяни Малахової з Харківщини.

Вірші в окупації / Фото "Зла мавка"

Важливо! Приєднатися до руху "Зла мавка" можна, написавши в акаунт @ZlaMavka у телеграмі. Окрім руху опору, на окупованих територіях працюють і бійці ГУР. 24 Канал збирає кошти для підрозділу Тимура. Задонатити на малопомітні рації розвідникам можна тут.