"Віру не зламаєш дроном, молитву не спалиш": Усик прокоментував обстріл Лаври

Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі. За його словами, це була атака по внутрішній опорі багатьох українців.

Про це Усик сказав в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

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Як Усик відреагував на цинічний удар по Лаврі?

В ніч на 15 червня російський дрон влучив у головний храм Лаври – Успенський собор. Вогонь вдалося загасити, однак будівля зазнала суттєвих пошкоджень

За словами Олександра Усика, його першою емоцією після атаки став біль.

Біль, як, думаю, в кожного віруючого українця і в кожного православного християнина. Російська влада багато років казала, що Лавра для неї – святиня. Говорила про спільну віру, про духовність, про "братні народи". Але якщо місце для тебе святе – ти не запускаєш туди дрон,

– сказав боксер.

Він додав, що російська атака була спрямована не лише проти пам'ятки архітектури, а й проти української історії, віри, місця молитви та внутрішньої опори багатьох людей.

За словами Усика, росіяни вкотре намагаються морально зламати українців та показати, що "можуть знищити те, що для нас важливе і святе".

Я православний християнин. Для мене Лавра – місце сили, місце, куди я приходив помолитися. Частина української історії і віри, частина нашої землі,

– наголосив спортсмен.

Окремо боксер заявив, що справжню силу не демонструють ударами по сплячих людях і по місцях, куди українці приходять до Бога. За його словами, віру неможливо знищити дроном: такими ударами росіяни вчергове показали усьому світу, за що стоять українці – за свою землю, свою віру, свою культуру і свою ідентичність.

Нагадаємо, раніше на російську атаку також відреагувала дружина Олександра Усика Катерина – вона опублікувала емоційне звернення та вкотре засудила дії держави-агресорки.