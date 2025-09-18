У Карпатах відбудеться спільне виїзне засідання двох комітетів Верховної Ради. Причиною стала критична ситуація через спорудження вітряків і знищення пралісів у горах.

Про це заявила голова комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на заході Мережі захисту національних інтересів ANTS. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голку".

Як це стосується євроінтеграції?

За словами Климпуш-Цинцадзе, через спорудження вітряків руйнування загрожує 7 з 12 гірських хребтів. І хоча зелена енергетика – це відповідь на виклики війни, під цим так званим прикриттям не можна нищити "зелені легені" та можливості розвитку українських Карпат.

Це порушення наших зобов'язань у сфері європейської інтеграції. І це не єдина проблема Карпат,

– наголосила нардепка.

Через низку поправок у парламенті екологічне законодавство нібито змінюють до невпізнаваності. За допомогою поправок до ключових законопроєктів "ділки" передбачають для себе можливість уникати стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

Створили міністерство-монстр і ліквідували Міністерство довкілля, яке мало б відігравати важливу роль під час євроінтеграції. Це постріл в ногу й злочин проти держави Україна, бо ми самі себе не лише позбавили можливості мати міністра, який би взаємодіяв зі своїм колегою в ЄС, а втратимо і час, і людей,

– вважає Климпуш-Цинцадзе.

До спільної роботи над питанням захисту Карпат як голова комітету вона запросить мажоритарників регіону й тих політиків, які мають вболівати за долю регіону.

Чому можуть з'явитися курорти-монстри?

Водночас голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів наголосила на тому, що після зведення в Карпатах доріг під вітряки, там також можуть з'явитися курорти-монстри, оскільки "логістика розв'язує всі питання".

Є ті, хто фінансують спорудження вітряків. Згідно з інформацією в ЗМІ, кошти на це дає "Ощадбанк",

– зазначила вона.

Зокрема, раніше "Голка" писала про переміщення виробничих потужностей із Краматорська в Карпати колишніми регіоналами. Йдеться про екснардепа Максима Єфімова та пов'язану з ним компанію "Вітропарки України". Цікаво, що правки для його бізнесу в парламенті лобіює народна обраниця Антоніна Славицька з колишньої "ОПЗЖ".

Вітряки можна було б встановлювати в іншому місці, але сюди протягнуть дороги. А це значить, що дерибанникам буде набагато легше реалізовувати тут землю під курорти,

– переконує Федорів.

Вона також нагадала про боротьбу з курортом-монстром на Свидовці, що триває нині. Натомість ситуацію суттєво погіршив скандальний закон Ігоря Мазепи, який розкритикували Європарламент і Пленум Верховного Суду.

Голова громадської ініціативи сподівається, що депутати також напишуть звернення до Конституційного Суду.

Чому ці території Карпат особливо цінні?

Зі свого боку нардепка Юлія Овчиннікова, яка очолює підкомітет з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду, зауважила, що низка полонин в Карпатах уже мають статус Смарагдової мережі.

Це значить, що не тільки Україна, але і Європа визнали, що це особливо цінні території для захисту рідкісних видів рослин та тварин. Це значить, що ми маємо їх охороняти не лише в рамках зобов'язань по Бернській і Карпатській конвенціях, але й по Оселищній і Пташиній директивах ЄС,

– наголосила вона.

Інші зобов'язання полягають у межах Ukraine Facility, що вимагає дотримуватись для таких проєктів принципу "не завдання суттєвої шкоди" (Do No Significant Harm). Зокрема, обов'язковим є висновок з оцінки впливу на довкілля.

Це наші євроінтеграційні зобов'язання, і їх порушення недопустиме,

– підсумувала Овчиннікова.

Окрім того, вона нагадала, що спільними зусиллями вдалося зупинити прийняття скандального законопроєкту №9516, який передбачав ліквідацію оцінки впливу на довкілля під час санітарних рубок.

Що обговорять із міжнародними партнерами?

Очільниця Мережі захисту національних інтересів Ганна Гопко зазначила, що обговорить це питання з міжнародними партнерами вже наступного тижня під час візиту до Брюсселю. Йдеться про зустрічі з представниками Європарламенту та Єврокомісії.

Тут треба зважати на те, що ми не можемо прийняти відкат українських реформ в екологічній сфері, бо це вдарить по процесу євроінтеграції. Невиконання наших екологічних зобов’язань і знищення українських Карпат вплине негативно на екосистему всього Євросоюзу,

– додала вона.

