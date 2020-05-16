Вирубують ліс: родичі Медведчука незаконно перекрили місце паломництва на Львівщині

Компанія "Керамбуд" розпочала вирубку лісу та будівництво дороги на Страдецькій Горі, що на Львівщині. Власниками компанії є Богдан Козак та Сергій Медведчук – брати депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Цю інформацію підтвердили в УГКЦ. Там зазначають, що Страдецька гора є відомим місцем паломництва християн.

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Що відомо про будівництво дороги на Львівщині

За словами настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Страдч, отця Іван Ковтуна, в лісі, біля Страдецької гори, щодня працюють бензопили і важка техніка.

З'ясувалося, що там вирубують ліс і насипають нову дорогу. За словами священника, все це відбувалося в дуже швидких темпах.

Ліс, в якому відбувається вирубка та насипання дороги, перебуває в державній власності. Тому всі рішення щодо цього ухвалює Львівська обласна держана адміністрація. А жодних дозволів від Львівської ОДА не було.

Проведення будівництва в природоохоронній зоні передбачає чимало експертиз, зокрема екологічної, яка теж не була зроблена.

Що відомо про Страдецьку гору і її значення? Ця територія є пам'яткою природи і місцем, куди прибувають на відпочинок та екскурсії групи дітей та молоді. Ділянка, де ведуться роботи, входить до складу транскордонного українсько-польського біосферного резервату "Розточчя". Його створили 19 червня 2019 року на 31-й сесії Міжнародній координаційній раді Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".



В УГКЦ кажуть, що через хресну дорогу часто ходять християнські паломники. Будівництво унеможливлює проведення таких заходів. Зокрема, 26 червня тут мала відбутися Всеукраїнська проща.

Де розташована Страдецька гора: