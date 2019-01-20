Вирячeні очі, шок: у поїзді "Херсон–Львів" під пасажирами вже двічі зламалася полиця – фото

У пасажирському поїзді сполученням "Хeрсон–Львів" під пасажиром Віктором Гарвоном, який намагався зайняти своє верхнє місце, зламалась полиця. Це вже другий випадок за два тижні .

Про це повідомив співзасновник організації "Громадський контроль Укрзалізниці", депутат Міської ради Фастова Віктор Гарвона у себе на Facebook-сторінці.

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Віктор Гарвон написав, що у нього зламалась полиця у потязі №110 "Хeрсон–Львів" у 14 вагоні. Крім того, пасажир стверджує, що на нижній полиці їхала глухоніма пасажирка, яка сильно перелякалась, проте, на щастя, травм ніхто не отримав.

Вирячeні очі, шок. Вона була глухонімою щe до того, як полиця провалилась,

– додав депутат.

Також Гарвона зазначив, що у присутності начальника поїзда та електромеханіка було складено акт та пояснення щодо інцидента.



Пояснення пасажира щодо ситуації у потязі//Фото з відкритих джерел

"Намагався вилізти на свою полицю. Однак, коли я сперся рукою на полицю, вона зламалася",– вказав він у документі.



Складений акт щодо ситуації у потязі "Львів–Херсон"//Фото з відкритих джерел

Пізніше електромеханік поїзда з’ясував, що зламався ланцюжок кріплення полиці, зокрема, "виявлено свіжий облом різьблення".

До слова, 8 січня у цьому ж поїзді, але вже у 10 вагоні, також стався обрив кріплень верхньої полиці.

Повністю відірвався трос, який тримав полицю. Додаткових фіксаторів у полиці немає. Слава Богу, що чоловік у цей момент сидів і встиг швидко зреагувати,

– написала пасажирка поїзда Світлана Нездатна у себе на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що 22 грудня, у потязі 357К сполученням "Київ – Рахів" на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.