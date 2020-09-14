Віряни церкви "Християнська надія" протестували під стінами столичної адміністрації проти позбавлення землі під будівництво майбутнього реабілітаційного містечка для дітей з обмеженими можливостями.

Як стало відомо, на сесії Київради депутати планують розглянути питання про розірвання договіру оренди землі із церквою через начебто зведення скверу, кажуть прихожани.

"На Жмаченка, 20 у місті Києві Церква "Християнська надія" отримала містобудівні умови для реконструкції побудови своєрідного такого християнського Містечка милосердя і доброти, де ми хочемо зібрати біль всіх людей: різні реабілітаційні, просвітницькі, гуманітарні програми для дітей", – повідомив пастор церкви "Християнська надія" Валерій Решетинський.

Як запевняють юристи, для будівництва центру – є усі необхідні дозвільні документи. До того ж, такий соціальний проєкт буде вкрай важливим для міста.

"Мотив розірвання цього договору у тому, що церква там побудувала якісь дерева, що церква погано поводить з землею. Нема там жодної суттєвої умови, для того, щоб ставити питання про розірвання договору. Повірте мені як юристу. Є одна мета, одна підстава, яка ніде не пишеться. Її хочуть забрати під забудову", – заявила юрист, парафіянка церкви "Християнська надія" Тетяна Курбанова.

За словами прихожан, пришвидшити темпи будівництва реабілітаційного містечка, аби допомагати сотням хворим дітям стало можливим завдяки інвестору — компанії "Інтергал-Буд".

"У нашому партнерстві сьогодні ми відчували від них таку серйозну благодійну допомогу з організаційних і технічних питань", – розповів Валерій Решетинський.

Віряни церкви запевняють, що і надалі відстоюватимуть право на землю, адже відкриття реабілітаційного центру є вкрай важливим для дітей з обмеженими можливостями.