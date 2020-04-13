Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій
Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій до 1,5 тисячі гривень. Так, новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду є на 50% вищим за попередній.
Той становив 1 тисячу гривень. Про новий платіжний ліміт повідомили у глобальній компанії платіжних технологій. Про це інформує пресслужба компанії.
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Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вищий від попереднього, який становив тисячу гривень, що робить щоденні транзакції більш зручними для користувачів України
– мовиться у повідомленні.
До речі, під час безконтактних оплатах смартфоном і смарт-годинниками за цифровими картками Visa введення ПІН-коду не потрібне при транзакціях на будь-яку суму.
Що змінилося для покупців? Тепер покупці зможуть оплачувати дорожчі покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту.
Що відомо про компанію Visa:
- Компанія існує з 1958 року. Щорічний торговий обіг карток Visa становить 2,5 трильйона доларів США.
- Картки Visa приймаються до оплати в торгових точках понад 150 країн світу.
- Організація грає провідну роль в розробці інноваційних платіжних продуктів і технологій, які використовують 21 тисяча фінансових організацій-членів платіжної системи і власники їх карток.
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