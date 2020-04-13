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      Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій

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      Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій / Ілюстративне фото / Visa.com.ua

      Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій до 1,5 тисячі гривень. Так, новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду є на 50% вищим за попередній.

      Той становив 1 тисячу гривень. Про новий платіжний ліміт повідомили у глобальній компанії платіжних технологій. Про це інформує пресслужба компанії.

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      Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вищий від попереднього, який становив тисячу гривень, що робить щоденні транзакції більш зручними для користувачів України
      – мовиться у повідомленні.

      До речі, під час безконтактних оплатах смартфоном і смарт-годинниками за цифровими картками Visa введення ПІН-коду не потрібне при транзакціях на будь-яку суму.

      Що змінилося для покупців? Тепер покупці зможуть оплачувати дорожчі покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту.

      Що відомо про компанію Visa:

      • Компанія існує з 1958 року. Щорічний торговий обіг карток Visa становить 2,5 трильйона доларів США.
      • Картки Visa приймаються до оплати в торгових точках понад 150 країн світу.
      • Організація грає провідну роль в розробці інноваційних платіжних продуктів і технологій, які використовують 21 тисяча фінансових організацій-членів платіжної системи і власники їх карток.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Банки Фінанси Новини України
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