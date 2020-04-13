Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій до 1,5 тисячі гривень. Так, новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду є на 50% вищим за попередній.

Той становив 1 тисячу гривень. Про новий платіжний ліміт повідомили у глобальній компанії платіжних технологій. Про це інформує пресслужба компанії.

Дивіться також Як залучити мільйони: Visa інвестувала в ще один Фінтех-стартап

Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вищий від попереднього, який становив тисячу гривень, що робить щоденні транзакції більш зручними для користувачів України

– мовиться у повідомленні.

До речі, під час безконтактних оплатах смартфоном і смарт-годинниками за цифровими картками Visa введення ПІН-коду не потрібне при транзакціях на будь-яку суму.

Що змінилося для покупців? Тепер покупці зможуть оплачувати дорожчі покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту.

Що відомо про компанію Visa: