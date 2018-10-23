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      Виступ Януковича на суді в Україні: як це відбуватиметься

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      Віктор Янукович хоче виступити в українському суді у режимі відеоконференції лише за присутності адвоката поряд
      Віктор Янукович хоче виступити в українському суді у режимі відеоконференції лише за присутності адвоката поряд / 24 канал

      Президент-утікач Віктор Янукович заявив про намір виступити в Оболонському райсуді Києва, де слухають справу про його держзраду. Щоправда, це відбуватиметься у режимі відеоконференції. Крім того, політик хоче, аби поряд перебував його український адвокат. Однак для цього потрібно пройти певні юридичні процедури в Росії.

      Напередодні з’явилася інформація, що колишній український президент Віктор Янукович має намір бути присутнім на засіданні в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа про його держзраду. Згодом адвокат політика Олександр Байдик зазначив, що мався на увазі виступ у режимі відеоконференції.

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      23 жовтня під час чергового засідання в Оболонському райсуді ще один захисник Януковича Олександр Горошинський пояснив юридичні нюанси цього, пише "Українська правда".

      Зустрічався з Віктором Януковичем у Росії. Клієнт письмово повідомив суд, що він бажає взяти участь у засіданні шляхом відеоконференцзв'язку, однак з можливою правовою допомогою захисника, який має перебувати з Віктором Януковичем. Згідно з законодавством Росії, для того, щоб він міг на її території надавати правову допомогу Януковичу, він має пройти відповідну процедуру. А саме зареєструватися в реєстрі іноземних адвокатів, і лише за таких умов адвокат може надавати допомогу клієнту,
      – додав він.

      За його словами, відповідний пакет документів для реєстрації як іноземного адвоката він подав до російського Мін’юсту 18 жовтня, і що наразі "процедура щодо внесення у реєстр триває".

      Відтак, юрист попросив відкласти розгляд провадження про державну зраду Януковича до моменту проходження відповідної реєстрації його як іноземного адвоката в Росії. Як розповів Горошинський, розгляд документів зазвичай триває 1 місяць.

      Нагадаємо, Україна подала свої документи щодо апеляційного оскарження до англійського Апеляційного суду. Апеляція буде розглядатись англійським Апеляційним судом у січні 2018 року. 29 березня Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 мільярди доларів. 14 вересня стало відомо, що Апеляційний суд Англії задовольнив скаргу України на вердикт у справі про борг Києва перед Москвою.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини політики Новини України Судді Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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