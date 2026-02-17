Нова нерухомість і авто під час війни: заступник глави Івано-Франківської ОДА потрапив у скандал

Журналісти проаналізували декларацію заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Ільчишина, а також інформацію про майно членів його родини з відкритих джерел. Як виявилося, за час повномасштабної війни активи сім'ї суттєво зросли.

Про це пише видання "Українські новини".

Яку нерухомість придбала родина за час війни?

Журналісти виявили, що у квітні 2023 року Віталій Ільчишин придбав апартаменти у селі Поляниця – одному з найдорожчих туристичних напрямків Івано-Франківщини. Йдеться про об'єкт площею 36,2 квадратного метра, який, згідно з декларацією, коштував 247 427 гривень, тобто менш як 7 000 доларів США за курсом того часу.



Які курортні апартаменти придбав Віталій Ільчишин під час війни / Фото "Українських новин"

Водночас ринкова вартість подібної нерухомості значно вища: квадратний метр у Поляниці стартує від 2 500 доларів США і може сягати 6 500 доларів США. За такими розцінками реальна ціна апартаментів могла б становити мільйони гривень. У відкритому продажі аналогічні об'єкти коштують у 15 – 30 разів дорожче, ніж зазначено в декларації, навіть з урахуванням інвестування на етапі будівництва.



Ціни на апартаменти в Поляниці / Фото "Українських новин"

Журналісти також виявили, що значна частина майна оформлена на родичів посадовця. Сам Ільчишин задекларував проживання разом із родиною у будинку матері – Любові Ільчишиної. Пенсіонерка стала власницею будинку площею 342 квадратних метри у 2024 році. За даними ринку нерухомості, подібні будинки у цьому селі стартують від 120 тисяч доларів США.

У 2023 році вона також придбала земельну ділянку площею 709 квадратних метрів вартістю понад 384 тисячі гривень і надала посадовцю право користування нею.

У соціальних мережах жінка виглядає непублічно та стримано, що контрастує з масштабом активів, які фігурують у пов'язаних із родиною деклараціях та реєстрах.

Ще раніше, у 2022 році, син посадовця Максим Ільчишин став власником квартири в Івано-Франківську.

А що по автівках та мотоциклах?

За даними "Українських новин", родина також суттєво розширила автопарк. Під час повномасштабної війни у сім'ї з'явилося 6 мотоциклів, усі вони оформлені на співмешканку посадовця Юлію Хрептик. До 2022 року родина вже володіла 3 мотоциклами.



Скільки мотоциклів у родини заступника голови Івано-Франківської ОДА / Фото "Українських новин"

У жовтні 2024 року на Хрептик також оформили автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D 2017 року випуску, яким, згідно з декларацією, користується сам Ільчишин. Станом на 2026 рік вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить приблизно 35 – 55 тисяч доларів США залежно від стану та пробігу.

Син посадовця під час війни придбав ще два автомобілі – Ford Focus 2010 року випуску та Kia Ceed 2011 року випуску.



Автівки, які зареєстровані на сина Ільчишина / Фото "Українських новин"

Згідно з декларацією за 2024 рік, Віталій Ільчишин задекларував 400 тисяч гривень готівкою та 940 915 гривень на банківських рахунках.

Яким майном та речами володіє співмешканка Ільчишина?

Як зауважують журналісти, нині значна частина майна, відображеного у декларації, оформлена на співмешканку посадовця Юлію Хрептик – саме на неї записані автомобіль, мотоцикли та частина іншого рухомого майна, яким фактично користується Ільчишин.

До 2021 року в деклараціях фігурувала колишня дружина Наталія Ільчишина, на яку також було оформлено низку об'єктів нерухомості. Починаючи з 2022 року склад сім'ї у деклараціях змінився – замість дружини з'явилася співмешканка, а обсяг майна, записаного на неї, помітно зріс.

Паралельно Юлія Хрептик активно демонструє у соцмережах предмети розкоші – аксесуари, одяг і сумки преміального сегмента. Зокрема, вона регулярно публікує фото з годинником Louis Vuitton, вартість якого може сягати десятків тисяч доларів.

Серед аксесуарів, які вона демонструвала онлайн, – сумка Chanel, що на міжнародному маркетплейсі оцінюється у 4660 доларів, сумка Gucci вартістю близько 2700 євро та аксесуари Louis Vuitton орієнтовною ціною майже 4000 доларів.

Показово, що кількість таких публікацій у соцмережах помітно зросла саме після 2022 року – одночасно зі змінами у деклараціях посадовця та появою нової співмешканки серед членів його сім'ї.

Які раніше скандали вже були з Ільчишиним?

"Українські новини" зауважили, що Ільчишин уже не вперше опиняється у центрі уваги медіа. У 2014 році він потрапив під дію Закону України "Про очищення влади" як один із високопосадовців часів режиму Віктора Януковича, обіймаючи тоді посаду начальника слідчого управління УМВС в Івано-Франківській області. Закон забороняв йому обіймати державні посади до 2024 року.

Посадовець оскаржив люстрацію у суді, був поновлений на посаді, а з Міністерства внутрішніх справ на його користь стягнули 688 тисяч гривень середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Окремий резонанс мала подія 2015 року, коли Ільчишина затримали патрульні у стані алкогольного сп'яніння в автомобілі, яким керував колишній начальник обласної поліції Василь Кавацюк.

За інформацією відкритих джерел, обидва перебували у нетверезому стані, а під час інциденту Ільчишин намагався вирвати у патрульного службове посвідчення. Згодом справу закрили, а суд визнав перевищення службових повноважень з боку патрульного, якого звільнили.

