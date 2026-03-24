Віталій Кличко передав Третьому корпусу 5000 FPV-дронів від столичної громади

Кличко повідомив, що 24 березня передав на фронт від громади Києва чергову партію необхідної допомоги. Цього разу мовиться про 5000 FPV-дронів для Третього корпусу.

Мер Києва передав дрони захисникам

Деталі від Кличка

Мер також нагадав, що минулого року на оснащення Третього корпусу з міського бюджету виділили 1,5 мільярда гривень. За ці гроші придбали, зокрема, понад 12 тисяч безпілотників. Зустрічаючи Новий рік з героями, Кличко особисто передав військовим Третього корпусу:

12 000 FPV-дронів;

100 безпілотників Mavic;

20 наземних роботизованих комплексів;

50 дронів-літаків.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця виділила з міського бюджету на потреби Сил оборони понад 12 мільярдів гривень. Це гроші на придбання дронів, засобів РЕБ, техніки та автомобілів. Крім того, Київ реалізує програми підтримки ветеранів та їхніх родин, які передбачають, зокрема, виплати сім'ям, реабілітацію поранених, допомогу з працевлаштуванням тощо.