Зокрема, він наголосив на необхідності подальших поставок озброєння, а також підкреслив важливість незмінного санкційного тиску на Росію. Про це мер Києва написав у себе в телеграм-каналі.

Із європейськими політиками говорю про подальшу підтримку та посилення допомоги Україні. Сьогодні критичний момент. І, попри гостру ситуацію на Близькому Сході, європейці не повинні забувати, що доля безпеки Європи вирішується на фронтах війни в Україні. Тому дуже важливо не послаблювати санкції проти Росії. І продовжити закупівлю зброї за рахунок європейського фінансування. Задля того, щоб Україна вистояла у виснажливій війні,

– наголосив Віталій Кличко.

Він також висловив вдячність європейським партнерам за активну допомогу Україні.

Мер Києва відвідав саміт ЄНП у Брюсселі / Фото Віталія Кличка

Кличко розповів, що на саміті Європейської народної партії значну увагу приділили темі подальшої підтримки України в її протистоянні агресору.

"Європейські політики на 50-річчі ЄНП в Брюсселі багато говорили про майбутнє Європи, яке неможливе без вільної і демократичної України. Та про необхідність подальшої підтримки боротьби українського народу", – написав мер Києва.

Що відомо про поїздку Кличка у Брюссель?

Цього тижня міський голова Києва на запрошення міжнародних партнерів долучився до заходів у Брюсселі з нагоди 50-річчя Європейської народної партії. Подія об'єднала лідерів держав і урядів країн Європи, представників інституцій ЄС, а також політиків із різних куточків світу.

Європейська народна партія є найбільшою політичною силою на континенті, яка об'єднує понад 80 партій із більш ніж 40 країн. "УДАР Віталія Кличка" є асоційованим членом ЄНП в Україні.