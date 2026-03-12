Загалом бійцям надали 3100 дронів різних типів для виконання бойових завдань. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у телеграмі.

Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію вкрай необхідної допомоги. До бійців 225 окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА "Лелека". Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК),

– повідомив Віталій Кличко.

Міський голова Києва наголосив, що столиця системно підтримує військових цього підрозділу. За його словами, від початку року з бюджету Києва на потреби 225 полку вже спрямували 100 мільйонів гривень.

"Від початку року з міського бюджету 225 полку місто виділило 100 мільйонів гривень. Це кошти на необхідне оснащення", – уточнив Кличко.

Допомога захисникам від столиці / Фото Віталія Кличка

Він нагадав, що нещодавно столиця передала військовослужбовцям 5 окремої штурмової київської бригади значну партію безпілотників – 1300 апаратів різних типів.

Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!

– наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року громада столиці забезпечила різні бригади на передовій масштабною допомогою. Зокрема, військовим передали: