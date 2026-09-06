Як ми дозволяємо це під час війни, – Сич про зв'язки топпосадовців із Росією

Сьогодні усі вражені тоннами кешу, які співробітники НАБУ знайшли в сейфі одного з керівників Генпрокуратури за кришування колл-центрів, з якими він мав би боротися.

Виникає стійке враження, що усім своїм Президента Зеленського – і ці свої ніяк не закінчуються – можна красти на колл-центрах, оборонці, Енергоатомі, будівництві прямо під час війни, в той час, як усім іншим і їх дітям – підвали, "Шахеди", балістика, падіння доходів і важка зима попереду.

І жодного разу ми не бачимо засудження такого мародерства під час війни з боку голови держави чи його оточення. Ніби це взагалі не заслуговує на коментар.

Але зараз я хочу звернути вашу увагу на інший шокуючий для мене аспект. Багато хто з людей, що обіймають вищі посади в правоохоронних органах чи силах безпеки України мають близьких родичів чи бізнес в Росії, залежні від неї з людської чи фінансової точку зору.

Це безпосередній важіль впливу на топпосадовців і безпеку держави, абсолютно тупий, який не може собі дозволити жодна з навіть невоюючих країн.

Виявляється, що у заступниці Генпрокурора Марії Вдовиченко брат служить прокурором у військовій прокуратурі Росії. Військову контррозвідку, де служить 5 тисяч людей, очолює Ярослав Мережко (наразі заступник голови СБУ), який має зв'язки, родичів, бізнес в Росії, згідно із даними полковника Романа Червінського, який 27 років прослужив в СБУ.

Коли українські спецслужби почали знищувати ватажків днр і лнр у 2017 році, він прийшов до керівництва і сказав, що дружина – громадянка Росії – поставила ультиматум – чи звільнити його чи він сам звільниться, але більше не може це робити.

У тещі і тестя – газовий бізнес в Уренгої, і в цього бізнесу будуть великі проблеми, якщо він продовжить цим займатися. Згідно із даними Червінського, які він публічно виклав в інтерв'ю на Radio NV, розшифровка якого потім вийшла і на сайті NV кілька днів тому.

Першим головою СБУ під час війни був друг дитинства президента Іван Баканов, дружина якого була громадянкою Росії, про що мені обурено розказували усі його колишні профі-підлеглі, а саме подружжя регулярно ходило до московської церкви в Лавру. Як і ким люди з великим конфліктом інтересів і прямою залежністю від країни, з якою ми ведемо жорстоку війну, ухвалюються на топові посади в правоохоронних органах і спецслужбах?

Мій товариш-американець з військовим досвідом чекав на clearance (дозвіл) півроку, щоб доєднатися до армії США в Афганістані. Бо тривала перевірка його біографії і зв'язків. Ви не зможете обійняти навіть посаду ресепшіоніста в NSA (National Security Agency), якщо у вас є родичі в ворожій країні – Росії чи Китаї. І США не воює з цими країнами.

Як ми дозволяємо людям з бізнесом і родичами в рф обіймати топпосади в правоохоронних органах і силах безпеки?

Думаю, ми не маємо дивуватися тоді, що ворогу стають відомі чутливі дані. Кадрові протоколи мають бути переглянуті – ніхто зі зв'язками чи бізнесом в Росії не має мати жодного доступу до інформації, яка може допомогти Росії, і жодного працевлаштування в спецслужбах і правоохоронних органах, тим більше на керівних посадах. Ну це ж як абетка.

Ми воюємо з Росією чи що ми робимо? Досить того, що ці люди вкрали тонни кешу в своєї країни під час війни.