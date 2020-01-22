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      Брудна російська нафта: Україна отримала компенсацію у понад 4 мільйони євро

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      "Укртанснафта" отримала компенсацію від російської компані за "брудну" нафту / Фейсбук "Укртранснафти"

      Україна повністю витіснила неякісну російську нафту з української ділянки нафтопроводу "Дружба". А "Укртранснафта" отримала від російської "Транснефті" понад 4,3 мільйона євро компенсації.

      Гроші виплатили за резервування українських виробничих потужностей, повідомили у фейсбуці "Укртранснафти".

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      18 січня "Укртранснафта" завершила витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба" до словацько-українського кордону. А з 21 січня – до пункту здачі нафти "Будковце" (Словаччина),
      – йдеться в повідомленні.

      При витісненні російської нафти "Укртранснафта" щодня разом з міжнародною компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії. І вже не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

      Водночас з часу потрапляння до нафтопроводу "Дружба" неякісної нафти його оператори вдосконалили системи контролю якості сировини. Зробили це для того, щоб уникнути можливого повторення схожих випадків у майбутньому.

      "Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти "Транснефть" сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року понад 4,3 мільйона євро компенсації", – додали у компанії.

      Що відомо про брудну нафту з Росії

      • Через потрапляння хлорорганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині. Її туди транспортує Україна.
      • У зв’язку з цим компанія вимушено зупиняла транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також з 17 до 21 травня 2019 року.

      Цікаво! 22 січня стало відомо, що Білорусь скасувала призупинення експорту нафтопродуктів. Втім поки що держава не вийшла на ті обсяги експорту, які були до нафтових суперечок з Росією.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафта Новини Росії Словаччина Угорщина
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