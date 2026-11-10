Віткофф підбив підсумки перемовин з Україною і ЄС в Абу-Дабі

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф підбив підсумки зустрічі з українцями та європейцями у посту в соцмережі "Х".

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Про що говорили Україна, Європа та США?

За словами Віткоффа, сторони погодилися, що будь-яка мирна угода має гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України, її право самостійно ухвалювати рішення та передбачати надійні гарантії безпеки.

Також учасники зустрічі обговорили створення післявоєнної системи безпеки в Європі, розвиток наявних безпекових домовленостей і механізми запобігання новим конфліктам.

При цьому учасники підтвердили, що НАТО й надалі залишатиметься основою колективної оборони Європи.

Віткофф додав, що США, Україна та європейські партнери продовжать координацію під час переговорів. Надалі вони планують залучити до обговорень більше європейських країн, щоб досягти всеосяжного та тривалого миру.

США, Україна та європейські партнери продовжать тісно співпрацювати під час переговорного процесу. Їхня спільна мета – перейти до ширших багатосторонніх переговорів за участю європейських країн і досягти всеосяжного та тривалого миру– заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, до Абу-Дабі прибули представники ЄС, НАТО, а також Франції, Німеччини, Британії та Італії. Вони не братимуть участі у переговорах з Росією через супротив Москви. Про хід переговорів з росіянами європейських союзників інформуватиме українська делегація.