Вітренко відповів, чи претендує на посаду прем'єр-міністра
Декілька місяців тому директора "Нафтогазу" Юрій Вітренко називала кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Однак, за його словами, серйозних розмов про це не було.
В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі він заявив, що не хоче бути ні головою "Нафтогазу", ні прем'єр-міністром.
Більше в інтерв'ю Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком
"Це не ті посади, які мене цікавлять особисто", – сказав Вітренко.
У мене є певна алергія на політику. На жаль, це така сімейна справа в мене. Особиста. Крім того, я бачу, що суспільство відіграє велику роль у тому, що країна перетворюється і стає успішною. Не обов'язково іти в політику або державну владу, щоб змінювати країну. Це моє переконання,
– пояснив він.
За його словами, він не хоче бути пов'язаний з політичними історіями та чиновниками. "Особливо після того, як ти працював за кордоном у нормальних компаніях, бачив нормальну культуру, бачив, як усе відбувається у нормальних людей, це настільки все складно в Україні, складно морально. І ти розумієш, що не можеш це змінити за один день, тобі потрібно буде жити в цьому певний проміжок часу, це не тривіальна проблема", – додав директор "Нафтогазу".
Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:
Скорочення Юрія Вітренка: що відомо
- 14 травня Юрій Вітенко заявив, що його посаду у "Нафтогазі" скорочують, а через 2 місяці його звільнять.
- Таке рішення він пов'язує насамперед зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі, зокрема у боротьбі з "Газпромом", корупцією та захистом українських інтересів.
- У "Нафтогазі" пояснюють, що посаду Юрія Вітренка скорочують через оптимізацію функціоналу та обов'язків у структурі компанії.
- Водночас голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва не звільняють, а навпаки йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки.