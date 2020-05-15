Вітренко відповів, чи претендує на посаду прем'єр-міністра

Декілька місяців тому директора "Нафтогазу" Юрій Вітренко називала кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Однак, за його словами, серйозних розмов про це не було.

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі він заявив, що не хоче бути ні головою "Нафтогазу", ні прем'єр-міністром.

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"Це не ті посади, які мене цікавлять особисто", – сказав Вітренко.

У мене є певна алергія на політику. На жаль, це така сімейна справа в мене. Особиста. Крім того, я бачу, що суспільство відіграє велику роль у тому, що країна перетворюється і стає успішною. Не обов'язково іти в політику або державну владу, щоб змінювати країну. Це моє переконання,

– пояснив він.

За його словами, він не хоче бути пов'язаний з політичними історіями та чиновниками. "Особливо після того, як ти працював за кордоном у нормальних компаніях, бачив нормальну культуру, бачив, як усе відбувається у нормальних людей, це настільки все складно в Україні, складно морально. І ти розумієш, що не можеш це змінити за один день, тобі потрібно буде жити в цьому певний проміжок часу, це не тривіальна проблема", – додав директор "Нафтогазу".

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:

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