Як виїхати з України під час мобілізації з 1 березня: пояснення адвокатки

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації щонайменше до 4 травня 2026 року. Водночас із березня діятимуть оновлені правила перевірки даних військовозобов'язаних, зокрема під час перетину кордону.

Всі деталі про виїзд за кордон для військовозобов'язаних пояснила адвокатка Віолетта Монастирська для "Фактів".

Що зміниться для військовозобов'язаних, які хочуть виїхати за кордон у березні?

З початку березня зберігаються обмеження на виїзд з України для військовозобов'язаних чоловіків, які були запроваджені під час воєнного стану.

Водночас для деяких категорій громадян процедура перетину кордону стала простішою. Йдеться не про скасування обмежень, а про зменшення бюрократії для тих, хто має законні підстави для виїзду.

За словами адвокатки, з 2026 року прикордонники активніше використовують державні електронні реєстри для перевірки інформації. Зокрема, перевіряються дані щодо військового обліку, наявності інвалідності, статусу багатодітного батька або бронювання від мобілізації. Якщо відстрочка чи бронювання внесені до електронної системи, прикордонна служба може побачити ці дані безпосередньо в реєстрі. Завдяки цьому громадянам у багатьох випадках не потрібно надавати великий пакет паперових довідок.

Такі зміни мають спростити проходження прикордонного контролю та водночас посилити перевірку інформації про військовозобов'язаних громадян.

Що потрібно про мобілізацію у 2026 році?