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Як виїхати з парковки, якщо вона в снігу

09:09, сьогодні 883 Читать новость на русском
Як виїхати з парковки, якщо вона в снігу
Як виїхати з парковки, якщо вона в снігу / 24 Канал

Як виїхати з парковки, якщо снігу на ній – на півколеса? Насправді, потрібно ставити це питання по-іншому: як виїхати з парковки без втрат. І відповідь може виявитися такою ж непростою, як і сам процес.

Завдання, як виїхати з парковки, багато хто з нас вирішує щоранку. І серед умов, які потребують вирішення, є кілька ускладнючих факторів: вузькі проїзди, обмежений огляд, сюрпризи у вигляді нестандартно запаркованних машин сусідів. Зима додає свої "подаруночки": покриті інеєм або снігом скло і дзеркала, шар снігу або льоду під колесами. З чого починаємо рішення?

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- Оскільки ми говоримо про зиму, насамперед потрібно підготувати автомобіль – тобто очистити від снігу і льоду скло, дзеркала, камери зовнішнього огляду і датчики парктроніка (при наявності таких ). Хороший огляд принципово важливий при русі в умовах обмеженого простору.

Как выехать с парковки

Якщо ви прийшли за машиною раніше інших і першу колію ще ніхто не проклав, проведіть розвідку місцевості на предмет найпростішого та коротшого виїзду.

- Якщо даною паркувкою в зимових умовах ви ще не користувалися, не полінуйтеся пройти пішки по маршруту до шлагбауму на виїзді і зрозуміти, де найскладніші для вас місця. Під складністю потрібно мати на увазі не тільки вузькі проїзди, ями і бордюри, а й чисто зимові прояви – особливо глибокий сніг, лід, підйом, спуск або бічній ухил.

- Потрібно розуміти, що будь-які проблеми, пов'язані з сюрпризами матінки-зими, вирішувати в вузьких проїздах парковки надзвичайно складно, оскільки легко зачепити інші машини. Тобто потрібно заздалегідь виключити буксування в снігу або на льоду. Можливо, для цього доведеться попрацювати лопатою – відкинути хоча б частину снігу там, де вам належить вписуватися між близько розташованими машинами.

- Найбільш "перспективні" з точки зору застрявання місця – це повороти. Тут кожне колесо машини починає торувати свій слід і опір руху зростає приблизно вдвічі. Так що якщо на прямому відрізку шляху машина справлялася з глибоким снігом самостійно, то в повороті вона цілком може забуксували. А застосовувати в повороті, та ще між кількох чужих автомобілів "розкачку", "прорив відразу" або ще якийсь зимовий прийом, вкрай небажано. Саме тому ми говоримо про те, що глибокий сніг в таких місцях повинен бути розчищений заздалегідь.

Как выехать с парковки, если она в снегу

Якщо у вас постійне місце на парковці, його варто грунтовно розчистити від снігу в той час, коли машина стоїть в стороні. Щоб завтра було легше виїжджати.

- Якщо ви все-таки застрягли у вузькому місці, майте на увазі: буксуючий автомобіль може рухатися не тільки вперед-назад, але і вбік. Обертаючись вхолосту, колеса втрачають зчеплення з дорогою, і ведуча вісь автомобіля починає "гуляти" в усіх напрямках. Тому перш за все уникайте стояти між буксуючою машиною і розташованими збоку об'єктами (і не дозволяйте робити це вашим помічникам!). Особливо це небезпечно там, де проїжджа частина утворює поперечний ухил, нехай навіть незначний.

- Таким чином, якщо питання як виїхати з парковки встало перед вами тільки після того, як ви міцно застрягли в снігу у вузькому місці, негайно припиняйте спроби вибратися. Виходьте з машини і розбирайтеся, що саме стало причиною зупинки – тобто яке саме колесо (колеса) глибше всіх зарилося в сніг. Розчищайте сніг перед ним, а в ідеалі – перед усіма колесами – і тільки потім продовжуйте рух.

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- Якщо під колесами виявиться лід, і рушити з місця буде важко, ефективним буде підсипання піску, відсіву, грунту з клумби або іншого підручного фрикційного матеріалу (проявіть кмітливість – наприклад, зачерпніть трохи золи від грубки-буржуйки в сторожці охорони).

- Не посоромтись попросити когось про допомогу – наприклад, чергового охоронця стоянки. Зручна лопата напевно є саме "на охороні". Якщо колеса не встигли заритися глибоко, машину буває досить лише трохи підштовхнути – можна попросити про це і вашого сусіда по парковці. Крім того, більш досвідчені колеги можуть порадити, як виїхати з парковки, виходячи з конкретної ситуації.

Як уже повідомлялося, експерти Auto24 поділилися секретами, Що взяти в далеку дорогу взимку

Теги: Авто 24 Поради
Джерело: 24 Канал
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