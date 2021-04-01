Війна та анексія не зупиняють: хто та як заробляє на окупації
Коли ми говоримо про протидію російському впливу або відвертій агресії, то здебільшого маємо на увазі масштабних, "серйозних" агентів впливу. На кшталт олігархів або лідерів парламентських партій. І це справедливо, але є один момент, про який чомусь у нас мало говорять.
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Хто такі "падальники"?
Війна триває давно, окупація триває давно. За цей час у нас встигла сформуватися ціла "екосистема" тих, хто заробляє на окупації, живе за рахунок співпраці з окупантами, реалізує різноманітні схеми у цьому напрямку. Як і в будь-якій екосистемі поруч із "хижаками" (головні проросійські політики, проросійський бізнес, великі структури) виникає і менш помітний (але часто не менш значущий) клас "падальників".
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Приміром, я не так давно згадував про "втечу" з Одеси раніше арештованих буксирів. Історія проста і показова.
Російські буксири, які після скандалу в місцевих ЗМІ брали "штурмом" підрозділи СБУ, внаслідок "продуктивної" дії українських судів не були офіційно арештовані та оперативно "втекли" до Криму (звісно, виключно через непорозуміння, а не через те, що власник буксирів, на прізвище Іванов є товаришем чинного прокурора Одещини, на прізвище Костенко, який раніше був адвокатом Іванова – пов'язувати ці факти разом можуть лише ворожі елементи).
До речі, цікаво, чи не вважають у відомстві Баканова цю історію "справою честі"? Немає бажання розібратися у тому, хто і як представив СБУ у подібному світлі?
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Але суть питання в тому, що, звісно, тут ми маємо справу із банальним заробітком, коли ти одночасно підтримуєш агресора-окупанта, і хочеш "заробити" в Україні. І подібних структур та "підприємців" у нас вистачає. І це – справжня проблема, бо, звертаючи увагу на "хижаків", ми майже не помічаємо "падальників", а вони продовжують працювати, заробляючи на всіх цих бідах, і їх реально багато
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