Коли ми говоримо про протидію російському впливу або відвертій агресії, то здебільшого маємо на увазі масштабних, "серйозних" агентів впливу. На кшталт олігархів або лідерів парламентських партій. І це справедливо, але є один момент, про який чомусь у нас мало говорять.

Хто такі "падальники"?

Війна триває давно, окупація триває давно. За цей час у нас встигла сформуватися ціла "екосистема" тих, хто заробляє на окупації, живе за рахунок співпраці з окупантами, реалізує різноманітні схеми у цьому напрямку. Як і в будь-якій екосистемі поруч із "хижаками" (головні проросійські політики, проросійський бізнес, великі структури) виникає і менш помітний (але часто не менш значущий) клас "падальників".

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Приміром, я не так давно згадував про "втечу" з Одеси раніше арештованих буксирів. Історія проста і показова.

Російські буксири, які після скандалу в місцевих ЗМІ брали "штурмом" підрозділи СБУ, внаслідок "продуктивної" дії українських судів не були офіційно арештовані та оперативно "втекли" до Криму (звісно, виключно через непорозуміння, а не через те, що власник буксирів, на прізвище Іванов є товаришем чинного прокурора Одещини, на прізвище Костенко, який раніше був адвокатом Іванова – пов'язувати ці факти разом можуть лише ворожі елементи).

До речі, цікаво, чи не вважають у відомстві Баканова цю історію "справою честі"? Немає бажання розібратися у тому, хто і як представив СБУ у подібному світлі?

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Але суть питання в тому, що, звісно, тут ми маємо справу із банальним заробітком, коли ти одночасно підтримуєш агресора-окупанта, і хочеш "заробити" в Україні. І подібних структур та "підприємців" у нас вистачає. І це – справжня проблема, бо, звертаючи увагу на "хижаків", ми майже не помічаємо "падальників", а вони продовжують працювати, заробляючи на всіх цих бідах, і їх реально багато