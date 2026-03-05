Війна в Ірані може тривати до вересня, – Politico

Війна між США, Ізраїлем та Іраном може тривати значно довше, ніж прогнозували спочатку. У Пентагоні готуються до військової кампанії, яка може затягнутися щонайменше на 100 днів.

За даними Politico, бойові дії потенційно можуть тривати аж до вересня.

У Пентагоні готуються до тривалого конфлікту?

Американські військові планують значно довшу кампанію проти Ірану, ніж передбачалося на початку конфлікту. За інформацією Politico, внутрішні документи Пентагону свідчать, що військове командування США готується до операції, яка може тривати щонайменше 100 днів.

Зокрема, Центральне командування США (CENTCOM) звернулося до Пентагону із проханням направити додаткових фахівців із військової розвідки до штаб-квартири у Тампі (штат Флорида). Вони мають підтримувати операції проти Ірану протягом тривалого часу.

За даними журналістів, у запиті прямо зазначено, що кампанія може тривати "щонайменше 100 днів і, ймовірно, до вересня". Це свідчить, що американське військове керівництво готується до затяжного конфлікту.

При цьому на початку бойових дій американський президент Дональд Трамп припускав, що операція може тривати лише кілька тижнів. Однак подальша ескалація та масштаб бойових дій змусили військових переглянути прогнози.

Війна швидко розширюється на весь регіон

Нинішній конфлікт уже став одним із найбільших військових протистоянь на Близькому Сході за останні роки. За даними міжнародних ЗМІ, США та Ізраїль завдали ударів по тисячах військових об’єктів Ірану, включно з ракетною інфраструктурою та військово-морськими силами країни.

У відповідь Іран запускає ракети та дрони по військових об’єктах США і союзників у регіоні. Крім того, Тегеран атакував цілі у кількох країнах Близького Сходу, а напруженість зростає також у Перській затоці та навколо стратегічної Ормузької протоки.

Конфлікт уже має регіональні наслідки. Наприклад, проіранське угруповання "Хезболла" почало обстрілювати північ Ізраїлю, що призвело до нової хвилі бойових дій у Лівані.

Подальше розширення бойових дій може втягнути у конфлікт ще більше країн.

Які глобальні наслідки вже принесла війна?