Війна в Нагірному Карабасі: чому Україна підтримує Азербайджан
Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Що мають розуміти українці? Далі читайте російською мовою.
Во всей этой истории вокруг Нагорного Карабаха украинского интереса мало. Но кое-что все-таки есть.
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Пять очень весомых пунктов об Азербайджане и Армении
Первый. Азербайджан голосовал ЗА резолюциюю ООН по Крыму в поддержку территориальной целостности Украины.
Второй. Армения вместе с русскими нажала красную кнопку. Даже не воздержалась, а именно красную. Против Крыма как части Украины.
Третий. Еще один важный пункт. Азербайджан – де-факто союзник НАТО через тесные взаимоотношения с Турцией, членом Альянса.
Четвертый. Армения – член кремлевского военного клуба ОДКБ (создан в противовес НАТО, но смешно даже так это объединение голодных и босых рассматривать).
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Пятый. Турция наш стратегический партнер и будущий коллега по НАТО. Важно это держать в уме и быть прагматиками в истории с Карабахом.