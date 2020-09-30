Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Що мають розуміти українці? Далі читайте російською мовою.

Во всей этой истории вокруг Нагорного Карабаха украинского интереса мало. Но кое-что все-таки есть.

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Пять очень весомых пунктов об Азербайджане и Армении

Первый. Азербайджан голосовал ЗА резолюциюю ООН по Крыму в поддержку территориальной целостности Украины.

Второй. Армения вместе с русскими нажала красную кнопку. Даже не воздержалась, а именно красную. Против Крыма как части Украины.

Третий. Еще один важный пункт. Азербайджан – де-факто союзник НАТО через тесные взаимоотношения с Турцией, членом Альянса.

Четвертый. Армения – член кремлевского военного клуба ОДКБ (создан в противовес НАТО, но смешно даже так это объединение голодных и босых рассматривать).

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Пятый. Турция наш стратегический партнер и будущий коллега по НАТО. Важно это держать в уме и быть прагматиками в истории с Карабахом.