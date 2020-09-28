Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Країни ввели воєнний стан, а азербайджанський Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв тимчасово переходить на обмежений режим роботи.

Міжнародний аеропорт Баку обмежив роботу

Так, усі рейси азербайджанських авіаліній AZAL у напрямку Баку-Нахчиван-Баку, заплановані до 30 вересня включно, скасували. Про це повідомляє Trend.

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Також скасували авіарейси AZAL за маршрутами:

Баку – Лондон – Баку, запланований на 1 жовтня;

Баку – Берлін – Баку, запланований на 2 жовтня.

Пасажири скасованих рейсів авіакомпанії AZAL можуть без виплати штрафу обміняти свої квитки на інші дати, або повернути гроші.

Крім того, свої рейси скасували й інші авіакомпанії, серед яких:

FlyDubai;

"Аерофлот";

"Бєлавіа".

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