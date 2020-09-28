Міжнародний аеропорт Баку обмежив свою роботу через загострення у Нагірному Карабасі
Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Країни ввели воєнний стан, а азербайджанський Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв тимчасово переходить на обмежений режим роботи.
Міжнародний аеропорт Баку обмежив роботу
Так, усі рейси азербайджанських авіаліній AZAL у напрямку Баку-Нахчиван-Баку, заплановані до 30 вересня включно, скасували. Про це повідомляє Trend.
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Також скасували авіарейси AZAL за маршрутами:
- Баку – Лондон – Баку, запланований на 1 жовтня;
- Баку – Берлін – Баку, запланований на 2 жовтня.
Пасажири скасованих рейсів авіакомпанії AZAL можуть без виплати штрафу обміняти свої квитки на інші дати, або повернути гроші.
Крім того, свої рейси скасували й інші авіакомпанії, серед яких:
- FlyDubai;
- "Аерофлот";
- "Бєлавіа".
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Ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном: головне
- Бойові дії в районі лінії розмежування поновилися приблизно о 6 ранку 27 вересня. За версією Азербайджану, війська Вірменії "здійснили масштабні провокації" та завдали інтенсивного обстрілу по селах і позиціям азербайджанської армії в прифронтовій зоні.
- Через це азербайджанські війська почали контрнаступальну операцію всім фронтам, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.
- Натомість у Вірменії кажуть, що їхнім військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт. Але його екіпаж – живий.
- Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.
- У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" заявили про перших жертв. Місцевий "омбудсмен" повідомив про 30 поранених цивільних і двох постраждалих. Загалом же під обстріли від ранку 27 вересня потрапили майже 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі.