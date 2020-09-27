Влада Азербайджану обмежила доступ до інтернету після загострення ситуації у Нагірному Карабасі зранку 27 вересня. Азербайджан заявив, що побоюється провокацій Вірменії через мережу.

Уряд обмежив доступ до інтернету на всій території Азербайджану. Про це повідомили на сайті міністерства транспорту, зв’язку та високих технологій Азербайджану.

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Доступ до інтернету обмежений по всій країні, щоб запобігти широкомасштабним провокаціям з боку Вірменії,

– заявили у міністерстві.

Також у відомстві закликали населення проявили розуміння до ситуації, яка трапилася.

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