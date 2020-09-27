Конфлікт у Нагірному Карабасі: Азербайджан обмежив доступ до інтернету
Влада Азербайджану обмежила доступ до інтернету після загострення ситуації у Нагірному Карабасі зранку 27 вересня. Азербайджан заявив, що побоюється провокацій Вірменії через мережу.
Уряд обмежив доступ до інтернету на всій території Азербайджану. Про це повідомили на сайті міністерства транспорту, зв’язку та високих технологій Азербайджану.
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Доступ до інтернету обмежений по всій країні, щоб запобігти широкомасштабним провокаціям з боку Вірменії,
– заявили у міністерстві.
Також у відомстві закликали населення проявили розуміння до ситуації, яка трапилася.
Головне про відновлення військових дій між Вірменією та Азербайджаном
- Воєнні дії між Азербайджаном і Вірменією поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт загострився у Нагірному Карабасі.
- Вірменія стверджує, що Азербайджан перший завдав ракетних ударів. Натомість у Баку запевняють, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.
- Представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.
- У Вірменії запровадив воєнний стан і мобілізацію для чоловіків старше за 18 років.