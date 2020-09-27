Азербайджанська армія наступає у напрямку Агдеринського і Тертерського районів. Йдеться про територію, що контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою. Наразі Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

Про це заявили президент Азербайджану Ільхам Алієв та глава пресслужби Міноборони країни Вагіф Даргяхли, передає haqqin.az.

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Наразі азербайджанська армія завдає ударів по військових позиціях ворога, і в результаті цих ударів виведено з ладу велику кількість військової техніки противника,

– розповів Алієв.

Президент Азербайджану також наголосив: вранці 27 вересня збройні сили Вірменії з важкої артилерії та інших видів озброєння піддали обстрілу населені пункти і військові позиції країни.

За словами Алієва, у результаті обстрілів є втрати, а також поранені серед цивільного населення і військовослужбовців.

Азербайджан захопив кілька селищ

Згодом у Міноборони Азербайджану заявили, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.

"Під час контрнаступу азербайджанська армія прорвала лінію оборони Збройних сил Вірменії та звільнила селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар", – передають у відомстві.

Водночас Вірменія поки спростовує таку інформацію та натомість публікує відео знищень військової техніки Азербайджану.

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Поновлення військових дій між Вірменією і Азербайджаном: коротко про головне

Вранці 27 вересня між Азербайджаном і Вірменією поновилися воєнні дії. Відбулося загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.

Вірменія переконує, що Азербайджан почав наступ, завдавши ракетних ударів.

Тим часом офіційний Баку заявляє, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.

Тим часом представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.