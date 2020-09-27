Армія Азербайджану пішла у наступ: звітують про удари по "позиціях ворога" і захоплення селищ
Азербайджанська армія наступає у напрямку Агдеринського і Тертерського районів. Йдеться про територію, що контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою. Наразі Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.
Про це заявили президент Азербайджану Ільхам Алієв та глава пресслужби Міноборони країни Вагіф Даргяхли, передає haqqin.az.
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Наразі азербайджанська армія завдає ударів по військових позиціях ворога, і в результаті цих ударів виведено з ладу велику кількість військової техніки противника,
– розповів Алієв.
Президент Азербайджану також наголосив: вранці 27 вересня збройні сили Вірменії з важкої артилерії та інших видів озброєння піддали обстрілу населені пункти і військові позиції країни.
За словами Алієва, у результаті обстрілів є втрати, а також поранені серед цивільного населення і військовослужбовців.
Азербайджан захопив кілька селищ
Згодом у Міноборони Азербайджану заявили, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.
"Під час контрнаступу азербайджанська армія прорвала лінію оборони Збройних сил Вірменії та звільнила селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар", – передають у відомстві.
Водночас Вірменія поки спростовує таку інформацію та натомість публікує відео знищень військової техніки Азербайджану.
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Поновлення військових дій між Вірменією і Азербайджаном: коротко про головне
- Вранці 27 вересня між Азербайджаном і Вірменією поновилися воєнні дії. Відбулося загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.
- Вірменія переконує, що Азербайджан почав наступ, завдавши ракетних ударів.
- Тим часом офіційний Баку заявляє, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.
- Тим часом представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.
Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі?Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та 7 районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією.
Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено в травні 1994 року.
Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.