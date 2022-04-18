Про це розповів Андрій Піонтковський у ефірі 24 каналу. Він також додав, що вірити французам не варто, адже у них свої інтереси у цій війні.

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"Гітлер вчиняв набагато більше злочинів в Україні, а не в Росії – парадокс. І найбільша дивовижа у тому, що Росія весь цей час підсилювала "право" повторювати гітлерівські злочини," – говорить Піонтковський.

Ця війна чітко показала, хто для України друг, а хто ні. Хто допоможе і підставить плече, звісно це не про позицію члена НАТО – Угорщину,

– переконаний політик.

Андрій Піонтковський говорить, що позиція Угорщини – його особистий біль, адже він формувався, як політик, саме на тлі угорського повстання.

З тих часів, я затятий "антирадянщик". І ось так зрадити всі ідеали народу, як це робить Орбан, це дуже дивна зрада усіх героїв цього повстання,

– стверджує Піонтковський.

Повне інтерв'ю Андрія Піонтковського у Романа Цимбалюка: дивіться відео