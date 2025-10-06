Російські загарбники продовжують тероризувати Україну та намагаються захопити якомога більше території. Водночас наші захисники дають ворогу відсіч та завдають окупантам значних втрат.

Яка ситуація на фронті, які наслідки російських атак та головні новини 6 жовтня – повідомляє 24 Канал.

Які головні події 6 жовтня?