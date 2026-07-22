Не лише Польща: Росія готує гібридний удар по країнах НАТО, – ISW

Кремль розглядає можливість провести операцію під чужим прапором. Аналітики вважають, що Москва продовжує здійснювати кампанію "Фаза нуль".

Метою є генерування передумов для майбутніх провокацій проти країн НАТО. Про це пишуть в ISW.

Який сценарій готує Росія?

В Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія здійснює кампанію "Фаза нуль", ціллю якої є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти Північноатлантичного альянсу. Складовими цієї операції є:

російські провокації під чужим прапором;

вторгнення безпілотників;

саботаж;

застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про можливі російські провокації на східному фланзі НАТО попереджає польська влада. Під час пресконференції 21 липня віцепрем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Кремль може використати захоплені українські дрони для проведення операції "під чужим прапором" проти Польщі, країн Балтії, Фінляндії або Румунії.

Зауваження Косіняка-Камиша пролунали на тлі серії нещодавніх попереджень від інших західних політиків щодо ймовірних російських диверсій. Зокрема, про зростання загрози відкрито заявляли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Литви Ґітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Усі вони сходяться на думці, що Кремль активно шукає слабкі місця в обороні Альянсу для здійснення гібридних атак та перевірки реакції міжнародної спільноти.

Що відомо про можливі російські диверсії?

Європейські країни дедалі серйозніше готуються до можливих гібридних атак Кремля. Латвія посилює охорону дамби та найбільшого газового сховища, а Німеччина вперше долучиться до ядерних навчань Франції, оскільки розвідки попереджають про зростання загроз з боку Москви.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що ознак підготовки до великої війни проти країн Балтії, Фінляндії чи Польщі зараз немає, бо Росія не концентрує там війська. Проте загроза гібридних операцій, за його словами, залишається.