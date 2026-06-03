Поки не пізно, – Білецький закликав Росію сідати за переговори і назвав "козирі" України

Збройні сили України створюють умови для вигідних переговорів. Світ вже переконався у нездатності Росії здобути військову перемогу

Про це командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, повідомив в ефірі телемарафону.

Дивіться також НРК замінять значну частину солдатів у логістиці і бою, – Білецький у коментарі The Guardian

Яка зараз ситуація у війні Росії проти України?

Білецький нагадав про торішню заяву Дональда Трампа про те, що Україна нібито не має карт, а Росія захопить Донеччину за три місяці. Генерал зазначив, що через рік Трамп має всі підстави заявити росіянам, що вони безсилі і мають погодитися на переговори, фіксуючи нинішню ситуацію на полі бою.

На думку Білецького, всі необхідні умови для початку діалогу наявні. У травні 2026 року темпи просування російських військ досягли мінімуму за останні роки: ворог зміг окупувати лише близько 10 квадратних кілометрів. Крім того, в Росії відчувається гострий дефіцит особового складу. Це підтверджується тим, що так звані "мʼясні штурми", які були типовою практикою 7 – 8 місяців тому, більше не використовуються навіть у найбільш гарячих точках.

Третій армійський корпус взяв під вогневий контроль ворожі логістичні шляхи в глибокому тилу, зокрема на території Луганської та Східної Слобожанщини. Безпілотні літальні апарати (БпЛА) успішно вражають об'єкти на відстані понад 200 кілометрів.

Ворог виявився нездатним захопити не лише Донецьку, але й Луганську область. Третя штурмова бригада продовжує утримувати низку населених пунктів на Луганщині. За два останні роки цей контроль, зауважив Білецький, "лише збільшився, а не скоротився".

"Думаю, росіян треба загнати в повний цугцванг, щоб вони не могли рухатись нікуди, крім як назад, до кордону Росії. І виключно це стане хорошим підґрунтям для серйозних перемовин і скільки-небудь серйозного миру", – констатував командир.