Вічна пам'ять: на війні загинув 25-річний лейтенант зі Львівщини

Війна продовжує забирати життя найхоробріших людей. Уродженець села Нагірне Юрій Баранецький загинув 9 липня 2026 року.

Про це повідомила Ралівська сільська рада у власних соцмережах.

Що відомо про трагедію?

Лейтенант Юрій Баранецький загинув 9 липня, захищаючи рідну країну від окупантів. Йому було лише 25 років.

Юрій без вагань обрав шлях воїна, ставши на захист нашої свободи, мирного неба над Україною та кожного з нас, і віддав за це найцінніше — своє життя,

– заявили у Ралівській сільській раді.

Подробиці про дату та чин похорону обіцяють повідомити згодом. 24 Канал висловлює щирі співчуття батькам, родині, друзям і побратимам Юрія.

Що відомо про втрати України?

1 липня на Донеччині загинув уродженець Дніпропетровщини Корінь Ігор Вікторович, який служив на посаді водія-електрика-моториста відділення роти безпілотних наземних систем. У нього лишились дружина та донька.

11 липня стало відомо, що на війні загинув Роман Міштурак, який рік вважався зниклим безвісти. На початку повномасштабного вторгнення він перебував за кордоном, однак вирішив повернутися в Україну та приєднатися до лав ЗСУ.