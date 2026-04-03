Втрачають віру, – боєць "Рубежу" розповів, чому російські пропагандисти впали в істерику

Російські "воєнкори" відкрито говорять, що армія Росії намагається тримати позиції ціною величезних втрат. Попри те, що Кремль закриває доступ до інформації про реальний стан речей, правда все ж проривається. Навіть пропагандисти, які підтримували Путіна, зрозуміли, що їм закручують гайки.

Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, додавши, що російські пропагандисти здійснювали свою діяльність, як мінімум, тому що на цьому заробляли гроші, тепер, блокуючи Telegram, засоби для заробітку в них влада забирає.

Моральний дух противника падає

Як зауважив офіцер бригади "Рубіж", російські "воєнкори" розуміють, що протягом 4 років війни ворог не захопив жодного обласного центру, не зважаючи на те, що має певні просування й переваги. Однак втрати, які зазнає армія Росії, нераціональні до результатів на полі бою.

Вони падають морально, втрачають віру, яка була на початку, що ось-ось візьмуть Київ за 3 дні. Тим більше, що втрати в Росії неймовірно великі. Тільки офіційно за останні 9 – 10 місяців лише у смузі відповідальності бригади "Рубіж" було знищено понад 3,5 тисячі військовослужбовців Росії,

– підкреслив Отченаш.

Сьогодні на Покровському напрямку окупанти почали активніше здаватися у полон. Це, на думку офіцера бригади, пов'язано з тим, що раніше в росіян були сподівання, що Трамп досягне домовленостей про мирну угоду. Тому вони підписували контракти, думали "вскочити в останній поїзд", щоб отримати виплати з надією, що війна скоро завершиться, тож ризики загинути мінімальні. Однак, опинившись на фронті, побачили, що мирні переговори досі не дали результату у вигляді кінця війни.

"Вони бачать, що з групи в 10 людей – 8 гинуть. Ми сьогодні виявили 12 російських військовослужбовців, з яких наразі 11 – це "двохсоті". Тому вони розуміють, що здатися в полон логічніше. Тим більше, що у там до них ставляться адекватніше, ніж офіцери російської армії", – озвучив Отченаш.

В Росії триває прихована мобілізація

Через великі втрати на фронті, Росія проводить приховану мобілізацію. Російські "воєнкори" зізнаються, що ситуація з набором контрактників вже не така, як була раніше. Люди неохоче їх підписують. Тому влада шукає живу силу серед студентів в університетах та на підприємствах.

Зі слів офіцера бригади "Рубіж", попри те, що загострення на Близькому Сході позитивно вплинуло на економічний стан Росії через продаж нафти, все одно країні-агресорці грошей для покриття виплат контрактникам не вистачає. У певних регіонах "дірки" в бюджетах, тому суми "підйомних" зменшують. А саме великі виплати були єдиною мотивацією, чому росіяни укладали контракти з міноборони й їхали воювати.

В Росії величезний дефіцит особового складу. Про це свідчить навіть зменшення штурмових дій протягом крайніх 9 місяців,

– підсумував Отченаш.

