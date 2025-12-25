Ворог чекав морозів: офіцер НГУ відповів, як погода змінила дії росіян на фронті

Росія використовує морозну погоду для масованих штурмів з технікою, але українські захисники ефективно знищують ворожі колони, а наземні роботизовані системи дозволяють рятувати поранених без ризику для життя евакуаторів.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що за пів року бригада знищила близько 3 тисяч російських військових, вражаючи піхоту, танки та роботизовані комплекси, які противник перейняв в українців.

Чому великий наступ противника на морозі провалився?

Противник стратегічно чекав на перші морози, щоб розпочати масовані штурми з великою кількістю техніки та квадроциклів, оскільки раніше їхні атаки провалювалися через розмоклий ґрунт, де техніка застрягала і її знищували.

Завдяки спільним зусиллям бригади та суміжних підрозділів штурм було відбито, всі ворожі колони знищено, а противник практично не зміг відступити – піхота, що висадилася, залишилася в оточенні, і українські сили продовжують її добивати.

"Хтось із них сховався, хтось продовжить штурмові дії, але цей великий наступ вони точно провалили. Використовуючи георгіївські стрічки, російські та імперські прапори на техніці, вони намагаються довести, що є великою імперією, але найкраще, що в них виходить – це втрачати велику кількість техніки", – підкреслив Отченаш.

Наразі через сильні морози та низьку температуру противник пересувається менш активно.

Нещодавно під час штурму противник застосував 13 квадроциклів, і наші артилеристи надзвичайно точно відпрацювали "Градом". Це дивно, бо "Град" – неточна зброя, але 2 ракети буквально влучили в одну точку, знищивши щонайменше 5, а можливо, й більше росіян в одному квадроциклі. Це справді красива робота,

– сказав Отченаш.

Яку роль відіграють наземні роботизовані комплекси у порятунку бійців?

Оператори безпілотників щоденно активно знищують не лише ворожу піхоту, а й танки, мостоукладники та наземні роботизовані комплекси, які противник використовує на цьому напрямку. Проти українських сил працюють професійні підрозділи морської піхоти та механізовані бригади росіян.

Наземні роботизовані комплекси вперше застосували українські Сили оборони, а потім росіяни почали їх копіювати та намагаються модернізувати – навіть пробували створювати системи на моноколесах, що виглядало нераціонально.

Зараз росіяни використовують наземні роботизовані комплекси переважно для логістики, дуже рідко для евакуації.

Проблема в тому, що противник уміє навчатися та має величезні ресурси, тому експериментує, створює, і зрештою в нього щось виходить. Натомість наша бригада за одну ніч евакуювала 7 бійців за допомогою наземного роботизованого комплексу. Це надзвичайно важлива робота,

– підкреслив Отченаш.

Що ще відомо про втрати ворога?