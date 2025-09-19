Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Попри постійні штурми ворога ЗСУ мужньо його стримують.

Загалом минулої доби відбулось 223 боєзіткнення. Про ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на 19 вересня?

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував поблизу Часового Яру, Ступочків, Олександро-Шультиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак біля Щербинівки, Клебана-Бика, Торецька, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмів та наступів агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

Росіяни тиснуть біля Покровська: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакували позиції ЗСУ біля Січневого, Воскресенки, Піддубного, Маліївки, Комишувахи, Тернового, Новоіванівки, Ольгівки та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

Ситуація біля Дніпропетровщини: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник п'ять разів наступав у районі населеного пункту Кам'янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

