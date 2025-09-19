Понад 200 боєзіткнень, майже 90 з яких – під Покровськом: карта бойових дій на 19 вересня
- За минулу добу відбулось 223 боєзіткнення на різних напрямках фронту, включаючи Південно-Слобожанський, Лиманський, Сіверський та інші.
- На Покровському напрямку наші військові зупинили 87 штурмів та наступів агресора, завдаючи значних втрат противнику.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Попри постійні штурми ворога ЗСУ мужньо його стримують.
Загалом минулої доби відбулось 223 боєзіткнення. Про ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ мали успіх біля Куп'янська, а росіяни – просунулись на Запоріжжі: огляд фронту від ISW
Яка ситуація на фронті на 19 вересня?
На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.
На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.
Ситуація на Донеччині: дивіться на карті
На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції українських військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував поблизу Часового Яру, Ступочків, Олександро-Шультиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак біля Щербинівки, Клебана-Бика, Торецька, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.
Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмів та наступів агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.
Росіяни тиснуть біля Покровська: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.
На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакували позиції ЗСУ біля Січневого, Воскресенки, Піддубного, Маліївки, Комишувахи, Тернового, Новоіванівки, Ольгівки та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.
Ситуація біля Дніпропетровщини: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку противник п'ять разів наступав у районі населеного пункту Кам'янське та в бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Останні зміни на фронті
За даними ISW, росіяни просунулися поблизу Лимана, Великомихайлівки та на заході Запорізької області. Українські війська провели контратаки в кількох районах, зокрема в Сумській і Харківській областях.
ЗСУ контролюють Куп'янськ і запобігли використанню газової труби росіянами для переміщення військ. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив в ефірі 24 Каналу, що були завдані вогневі удари, а користування трубою наразі не зафіксовано. Труба розташована на північній околиці міста, а не всередині Куп'янська.
На Покровському напрямку російські війська встановили антирекорд, здійснивши 49 атак за 19 напрямками. В ефірі 24 Каналу речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський повідомив, що другим найгарячішим напрямком був Новопавлівський. Проте 12 вересня на друге місце вийшов Сіверський напрямок.