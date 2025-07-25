Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що там є просування на позиції росіян орієнтовно у півтора кілометра. Зараз методика контратакувальних дій відточується як раз на Сумщині.

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Перед Україною нині є два головних завдання

Аби українська армія могла проводити масштабні контрнаступи, їй зокрема потрібні бронетехніка і зброя. Сьогодні, як наголосив Жмайло, Україні треба закривати оперативні потреби, які стосуються бронетехніки, автомобільного транспорту, боєприпасів (особливо 155 калібру).

"Питання далекобійної зброї теж дуже важливе. Є яскравий приклад її застосування – це Курський плацдарм. Поки в Україні була достатня кількість ATACMS, HIMARS, точково завдавалися удари ракетами Storm Shadow, то СОУ зачищали навколо російські командні пункти, склади з паливно-мастильними матеріалами й боєприпасами", – озвучив Жмайло.

Тоді СОУ було чим бити по ворогу. Коли зачищалася логістика окупантів, перешкоджалися масові постачання росіянам зброї для потреб фронту, тоді наступальні дії Росії були дуже обмежені. Коли зброї в СОУ стало бракувати й додатково підтягнувся північнокорейський контингент, противник передавив своєю чисельністю українські війська.

Але якби не було Курської операції, ймовірніше, що зараз стримувати росіян довелося б на околицях Сум,

– зауважив Жмайло.

Сьогодні, зі слів виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, важливо досягти тих постачань зброї для ЗСУ, які були раніше. Зараз, зі слів Жмайла, Україні дають допомогу по ложечці, аби вона не посипалася.

"Найголовніше зовнішнє завдання нині – отримати зброю і фінанси, тому що наше виробництво недофінансоване, як мінімум, на дві третини, його увесь потенціал не розкритий. Крім того – зрушити питання з мобілізацією та рекрутингом", – підкреслив Жмайло.

З його слів, це зараз дуже складна робота, бо добровольці закінчились у 2022 році. Однак мобілізація триває, громадяни у своїй більшості йдуть виконувати свій обов'язок. Він зазначив, що вони не такі ефективні, як добровольці у 2022 році, але їхня участь у війні безперечно є основою стабільності лінії боєзіткнення. Зараз на фронті кожен другий – це мобілізований.