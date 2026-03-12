"Перевіряємо": Трамп відреагував на можливу атаку іранських дронів на Каліфорнію
- Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про можливу атаку іранських дронів на Каліфорнію перевіряється правоохоронними органами.
- ФБР попередило про можливість запуску іранських ударних дронів по Західному узбережжю США у відповідь на американські атаки.
Президент США прокоментував повідомлення про можливу підготовку іранської атаки на узбережжя Каліфорнії. За його словами, інформацію перевіряють правоохоронні органи.
США продовжують вивчати можливість атаки Ірану. Про це Дональд Трамп заявив у коментарі журналістам, передає Clash Report.
Що сказав Трамп про загрозу "Шахедів" для Каліфорнії?
Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу атаку іранських безпілотників на узбережжя штату Каліфорнія. Під час спілкування з журналістами його запитали про попередження щодо ймовірного плану Ірану запустити дрони з судна біля американського узбережжя. У відповідь Трамп заявив, що інформація перевіряється.
Розслідуємо. Зараз відбувається багато подій,
– сказав він.
Нагадаємо, днями, ФБР попередило, що Іран може запустити ударні дрони "Шахеди" по Західному узбережжю США, зокрема, по Каліфорнії, у відповідь на американські атаки. Крім того, в американській розвідці також є занепокоєність щодо можливості використання іранських дронів мексиканськими наркокартелями для атак поблизу мексиканського кордону.
Війна в Ірані: останні новини
12 березня Іран здійснив атаку на три нафтові танкери біля узбережжя Іраку, що призвело до загибелі однієї людини і евакуації екіпажів. Після інциденту, який включав удари дронами і замінованим катером, роботу нафтових портів Іраку було тимчасово призупинено.
Нестабільність в Ормузькій протоці залишається однією із головних проблем для постачання нафти для світу. Проте, ВМС США не можуть забезпечити супровід торговельних суден через Ормузьку протоку через високий ризик атак.
Іран погрожує продовжити атаки на нафтові танкери, тож нафта дорожчатиме. КВІР також обіцяє атакувати економічні центри та офіси компаній, пов'язаних зі США та Ізраїлем.