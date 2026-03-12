"Перевіряємо": Трамп відреагував на можливу атаку іранських дронів на Каліфорнію

Президент США прокоментував повідомлення про можливу підготовку іранської атаки на узбережжя Каліфорнії. За його словами, інформацію перевіряють правоохоронні органи.

США продовжують вивчати можливість атаки Ірану. Про це Дональд Трамп заявив у коментарі журналістам, передає Clash Report.

Що сказав Трамп про загрозу "Шахедів" для Каліфорнії?

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу атаку іранських безпілотників на узбережжя штату Каліфорнія. Під час спілкування з журналістами його запитали про попередження щодо ймовірного плану Ірану запустити дрони з судна біля американського узбережжя. У відповідь Трамп заявив, що інформація перевіряється.

Розслідуємо. Зараз відбувається багато подій,

– сказав він.

Нагадаємо, днями, ФБР попередило, що Іран може запустити ударні дрони "Шахеди" по Західному узбережжю США, зокрема, по Каліфорнії, у відповідь на американські атаки. Крім того, в американській розвідці також є занепокоєність щодо можливості використання іранських дронів мексиканськими наркокартелями для атак поблизу мексиканського кордону.

