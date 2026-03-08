Вулиці перетворилися на вогняні ріки: Ізраїль вдарив по НПЗ у Тегерані

Ізраїль завдав авіаудару по НПЗ Шаран у Тегерані. Нафта почала витікати на вулиці та горіти, утворюючи вогняні ріки.

Про це повідомляє CNN.

Як виглядають наслідки ідарів Ізраїля по НПЗ Шаран?

Ізраїль завдав удару по одному з найбільших родовищ нафти в Ірані – Шаран. У недо здійнявся густий дим, що практично вкрив небо над Тегераном. Сховища нафти горіли кілька годин після ударів.

Після ізраїльських ударів нафта почала текти по зливній каналізації. Після того як вона спалахнула, вона перетворилась на своєрідну вогняну річку. Водночас на Шахранському бульварі вибухнув бензопровід.

На відео видно яскраві спалахи від підпаленої нафти та як з каналізаційних отворів виринає полум'я.

