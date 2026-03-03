Агенти "Моссаду" протягом ночі проводили операцію на території Ірану, – Al Arabiya

Вночі на території Ірану діяли співробітники Моссад разом із підрозділами спецпризначення. За їхніми даними, мова йде про роботу "на землі" – деталі операції не розкриваються.

Про це повідомили ізраїльські медіа з посиланням на власні джерела, передає Al Arabia.

Що відомо про операції Ізраїлю на території Ірану?

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет, відповідаючи на запитання щодо подальших кроків Вашингтона та Єрусалима у протистоянні з Іраном, заявив, що жоден сценарій не знімається з розгляду. Водночас він наголосив, що на цей момент американські сухопутні війська безпосередньо в бойових діях не задіяні.

Колишній очільник ізраїльського Міноборони Бенні Ганц також не відкинув можливості появи ізраїльських або американських військових на території Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток подій.

Раніше президент США Дональд Трамп давав зрозуміти, що всі опції залишаються відкритими, включно з потенційним застосуванням наземних сил. Однак згодом він уточнив, що такий крок наразі виглядає малоймовірним.

Раніше Іран заявляв про удар по офісу Нетаньяху