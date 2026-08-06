Україна повинна зробити не менш важку зиму для росіян, – Федоров

Українцям все частіше кажуть про наближення складної зими. Водночас Михайло Федоров пояснив причини російського психологічного тиску та заявив, що варто зробити цей період не менш важким й для противника.

Про це ексміністр оборони України заявив під час стриму Сергія Стерненка.

Федоров про найближчу зиму

Федоров не відкидає ймовірні виклики для енергетичної інфраструктури України взимку. Водночас, за його словами, Москва також прагне посіяти страх серед українців, підірвати єдність суспільства та вплинути на настрої людей.

Він наголосив, що одним з важливих доменів сучасної війни є когнітивне протистояння, яким ворог намагається вплинути на те, як люди мислять і ухвалюють рішення.

І ми повинні розуміти, що це задачі, з якими потрібно справитися. І вибити зуби росіянам там, де ми їх бачимо, та де вони дивляться в нашу сторону. Тому ми маємо це робити та розуміти, що у нас є всі можливості для досягнення результату,

– підкреслив Федоров.

Попри попередження українців про чергову важку зиму, що буде, ексміністр сказав, що "ми її переживемо. І повинні зробити не менш важку зиму для росіян".