Росія зазнала втрат під Тернуватим, але перекидає сили на Донеччину, – Сили оборони

Сили оборони завдали втрат російській армії під Тернуватим, що на Запоріжжі. На тлі цього окупанти переносять сили на Донеччину, в район Великої Новосілки.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

Куди ворог перекидає сили?

Владислав Волошин розповів, що вдалі дії Сил оборони України позбавили наступальних спроможностей кілька підрозділів 29-ї армії Росії. Йдеться про окупантів, що перебувають на ділянці біля Тернуватого.

Наразі ці ворожі підрозділи виведені на полігони біля Амвросіївки, що на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Водночас, за словами Волошина, росіяни перекинули на заміну свої сили на ділянці фронту на Донеччині, щоб активізуватись там.

Вони перенесли, наприклад, з Тернуватого на ділянку фронту біля Великої Новосілки для того, щоб активніше рухатися в цьому напрямку,

– пояснив речник Сил оборони Півдня.

Ситуація на фронті

Російська армія найбільше зараз тисне на Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону на східному березі річки Оскіл. Водночас українські оборонці стримують атаки. Також не зупиняються завдавати втрат росіянам.

За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка, російські військові активно підтягують піхоту до крайніх позицій на фронті. Ймовірно, найближчим часом вони посилять штурмові дії.