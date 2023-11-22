Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив 24 Каналу, що загарбники не б'ють снарядами по конкретній цілі, а засипають ними великі площі. З такими методами за будь-якої кількості боєприпасів ворог відчуватиме "снарядний голод".

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"Про такий вогневий вал, який був минулого літа, на щастя, навіть мови немає. Вони переоцінили свої запаси та свої можливості", – зазначив Дикий.

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За його словами, натепер на російських складах приблизно 4 мільйони снарядів. Ще приблизно мільйон досипав лідер КНДР Кім Чен Ин. Отже, усього ворог має близько 5 мільйонів снарядів.

Увесь оборонпром Росії виробляє приблизно 1 100 000 снарядів на рік, і шансів збільшити це число в межах найближчого року в них немає.

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Так, 5 мільйонів здається страшним числом, якщо порівнювати з тим, що весь Євросоюз за рік не спромігся виділити Україні навіть один мільйон снарядів.

Але якщо порівняти з тим, як росіяни звикли воювати, то ми побачимо, що за перші півтора року цієї війни станом на середину літа в них уже було вистріляно 12 мільйонів снарядів. З тим, як вони воюють, у них лишився запас на пів року, навіть не на рік,

– констатував Дикий.

Ба більше, українські військові працюють над тим, щоб ворожі запаси вичерпались ще раніше. Для цього систематично знищують російські склади з боєприпасами.

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