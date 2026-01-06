ССО завдали успішних ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях Донецької області

Сили спеціальних операцій завдали ударів по об'єктах противника на ТОТ Донецько ї області. Для ударів використали дрони FP-2.

Серед уражених об'єктів склад боєприпасів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

Які об'єкти окупантів уразили ССО?

В ніч на 6 січня підрозділи "front strike" Сил спеціальних операцій здійснили ураження цілей противника на ТОТ Донецької області з використанням ударних дронів FP-2.

У Селидовому уражено логістичний склад 55 ОМСБр РФ. У Гірному було завдано удару по складу боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ої загальновійськової армії Росії.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги", – зазначили у ССО.

У Генштабі ЗСУ додали, що цієї ночі було завдано успішних ударів по пунктах управління БпЛА у Покровському районі Донецької області.

