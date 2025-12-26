Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.
Що відомо про фільм?
Короткий фільм, присвячений Руху опору ССО ЗСУ на тимчасово окупованій території України, отримав назву "Розплата".
Створено у співпраці з 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та Культурними силами України. Розплата окупантам неминуча і невідворотна. Долучайся до Руху опору ССО ЗСУ на opir.org.ua,
– йдеться у повідомленні.
Долучитися до Руху опору можна за посиланням.