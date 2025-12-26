Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

Що відомо про фільм?

Короткий фільм, присвячений Руху опору ССО ЗСУ на тимчасово окупованій території України, отримав назву "Розплата".

Створено у співпраці з 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та Культурними силами України. Розплата окупантам неминуча і невідворотна. Долучайся до Руху опору ССО ЗСУ на opir.org.ua,

– йдеться у повідомленні.

Події фільму відбуваються у 2025 році в тимчасово окупованому Маріуполі. У стрічці чітко простежується мотив неминучої розплати окупантам, зокрема за авіаудар по Маріупольському драматичному театру в березні 2022 року, коли від обстрілів там переховувалися понад тисяча жінок, дітей і літніх людей.

Долучитися до Руху опору можна за посиланням.