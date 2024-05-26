Усі ворожі цілі Артем зміг збити за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Одну з цілей військовий зміг збити під час комбінованої атаки України вночі 26 травня.
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Військовий Артем збив 6 ворожих цілей
У Повітряному командуванні "Південь" розповіли, що Артем – воїн Херсонської зенітної ракетної бригади, який менше ніж за рік знищив із переносного зенітного ракетного комплексу дві крилаті ракети ("Калібр" та Х-101) і чотири ударні БпЛА типу "Шахед". Бойові завдання виконує у складі мобільної вогневої групи.
Чергового ворожого безпілотника воїн збив уночі 26 травня 2024 року на Південному напрямку. Військовий наголосив, що результату досягнув завдяки побратимам та спільній вірі у майбутню перемогу над агресором.
Переможний дух завжди з нами. Наша мета – повернення всіх тимчасово захоплених територій України. Жодного іншого компромісу з російськими окупантами не може бути!
– сказав Артем.
Військовий Артем за менш ніж рік збив 6 ворожих цілей у небі / Фото з фейсбуку Повітряного командування "Південь"
Росія знову комбіновано атакувала Україну
- Російські загарбники ввечері 25 травня запустили по Україні свої безпілотники типу "Шахед", через що у низці областей була тривога. Уже пізно вночі 26 травня росіяни пустили крилаті ракети Х-101 у бік нашої держави з літаків дальньої авіації типу Ту-95.
- Окрім того, ворог також підіймав у небо свої сумнозвісні МіГ-31К. Під час атаки також були пуски гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
- Уже зранку Повітряні сили розповіли, що росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет та понад 30 БпЛА типу "Шахед". Українські сили ППО цієї ночі збили 31 "Шахед" та 12 крилатих ракет, однак не вдалося збити 2 "Кинджали".
- Варто зазначити, що цього разу основною ціллю ворога стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області. У мережі показали, як у населеному пункті відбиваються від російської масованої атаки.