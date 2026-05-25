ЗСУ найбільш боєздатні та грізні: як Україна змінює майбутнє НАТО

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посадовці на східному фланзі НАТО все більше вважають, що досвід Києва вже формує майбутню стратегію Альянсу. Бойові дії в Україні стали важливим випробуванням сучасної війни – вони змушують НАТО переосмислювати свої підходи до оборони та безпеки.

Про це пише видання Fox News.

Україна змінює методи ведення майбутніх воєн та стратегію НАТО

Представники країн Східної Європи відзначають, що Україна стала однією із найбільш досвідчених у бойових умовах армій у світі. Саме методи України змушують НАТО переглядати свої підходи до ведення майбутніх воєн та сучасної оборони.

Зауважимо, що Генсек Альянсу Марк Рютте нещодавно підтвердив, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення на щорічний саміт Альянсу, який відбудеться в липні в Анкарі. Такі рішення свідчать про ключову роль України у порядку денному НАТО, навіть попри те, що Київ поки не є членом Альянсу.

Цікаво, що напередодні липневого саміту НАТО у Швеції відбулась зустріч міністрів закордонних справ, де активізувалися обговорення майбутнього Альянсу. Держсекретар США Марко Рубіо назвав майбутній саміт одним із найважливіших в історії НАТО.

Також американський посадовець наголосив, що країни НАТО не мають достатніх виробничих можливостей для оперативного забезпечення боєприпасами у разі нових конфліктів. Це занепокоєння підтримав і генерал-лейтенант у відставці Річард Ньютон. Він зазначив, що Пентагон вже вивчає швидку адаптацію української військової промисловості.

Ньютон зазначив, що низка країн орієнтується на досвід України у трансформації оборонно-промислового комплексу – як у плані якості виробництва, так і щодо значного нарощування обсягів постачання озброєння на фронт. Він додав, що Пентагон враховує цей досвід і працює над тим, щоб прискорити та стимулювати модернізацію американської оборонної промисловості.

Щоб ми могли радикально поліпшити та швидше забезпечити можливостями наші сили на місцях – не за роки, а за місяці і, можливо, навіть за тижні,

– підкреслив Ньютон.

Українська армія є однією з найбільш боєздатних

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав заявив, що війна в Україні суттєво змінила уявлення військових у всьому світі про сучасні бойові дії. За його словами, Київ вплинув не лише на підходи НАТО, а й загалом на глобальне розуміння війни.

Війна в Україні змінила набагато більше, ніж просто розуміння сучасної війни з боку НАТО – вона змінила розуміння всього світу,

– пояснив Брідлав.

Окрім того, він зауважив, що українські збройні сили перетворилися на "одну з найбільш боєздатних і грізних" структур у Європі після багатьох років боротьби з Росією. Генерал підкреслив, що це відбулось попри відмову України від свого ядерного арсеналу радянських часів у межах Будапештського меморандуму 1994 року.

Сьогодні більшість сходиться на думці, що Україна не просто бореться, а й відвойовує землі в однієї з найгрізніших сил у світі,

– підкреслив Брідлав.

Також він додав, що ця трансформація помітна по всій Україні. До вторгнення Росії в Україні був один із найбільших IT-секторів у Східній Європі. Тоді як нині Україна розвиває швидкозростаючу екосистему військових інновацій, які охоплює безпілотні технології, систему протидії дронам, польовий зв'язок та децентралізоване виробництво озброєння.

Представники НАТО та європейських армій дедалі активніше аналізують та переймають цей досвід. Брідлав каже, що конфлікт оголив межі традиційної повітряної могутності та прискорив зростання безпілотної війни.

"Вкрай важливо пам'ятати, що війна в Україні в основному ведеться без підтримки сучасної бойової авіації через провали російських ВПС. Ось чому війна дронів зросла в такій геометричній прогресії, адже жодна зі сторін не змогла задіяти справжні сучасні повітряні можливості, – додав генерал.

Ці зміни також змінюють стратегію НАТО.

Наразі Україна не є членом Альянсу, й останній утримується від визначення конкретних термінів її вступу під час війни – країни НАТО побоюються можливого загострення та прямого протистояння із Росією.

Втім, у країнах Східної Європи дедалі частіше звучать думки, що майбутня роль НАТО значною мірою може визначатись досвідом України, навіть без формального членства.

Останні новини щодо НАТО

Марк Рютте запропонував план військової підтримки України, який передбачав витрачати на допомогу Києву 0,25% ВВП Альянсу. Однак таку пропозицію відхилило п'ять країн, зокрема Франція, Іспанія, Італія, Канада та Британія.

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Гельсінгборзі Марк Рютте повідомив про значні успіхи українських сил на полі бою. Він додав, що це не масштабні зміни на фронті, але тенденція виглядає позитивнішою ніж раніше.

НАТО активно вивчає досвід ЗСУ у веденні сучасної війни, особливо у сфері використання БпЛА. Рютте додав, що високий рівень інноваційності фронті, який демонструє Україна, вже впливає на підходи Альянсу до ведення війни.