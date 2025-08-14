В Україні триває повномасштабна війна з російськими окупантами. На кількох ділянках фронту тривають дуже активні бої, в інших частинах – спокійніше. За добу Сили оборони взяли участь у 148 боєзіткненнях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни два рази обстріляли позиції українських військ та населені пункти ракетами, здійснили 87 авіаційних ударів та застосували 4 423 дрони-камікадзе.

Дивіться також Стало відомо, як Трамп планує переконати Путіна зупинити війну

Де були бої на фронті за останню добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські бійці успішно зупинили 6 атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб, і 289 обстрілів, 14 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували ЗСУ біля Голубівки.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 13 атак, вороги хотіли просунутися в районах Нововодяного, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів і Торського.

На Сіверському напрямку захисники відбили 14 штурмових дій російських військ біля Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

Наступ росіян на Сіверському напрямку: карта фронту

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення з ворогом. Атаки відбувалися в бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували Сили оборони 7 разів у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українські оборонці зупинили 56 наступальних дій агресора у районах Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Новоекономічного, Родинського, Променя, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та Дачного.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку бійці зупинили 14 спроб прориву оборони біля Маліївки, Товстого, Шевченка та Олександрограда.

Бойові дії на Новопавлівському напрямку: карта

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед неподалік Малинівки.

На Оріхівському напрямку росіяни вели наступ поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українці зупинили чотири спроби просування окупантів.

Минулої доби авіація, ракетні війська й артилерія України завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, уразивши два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію загарбників. Вдалося ліквідувати 990 російських солдатів.