Росіяни просунулися на двох напрямках: ISW проаналізував ситуацію на фронті

Російські війська продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак здебільшого безуспішно. Їхнє просування все ж зафіксували на Харківщині та Донеччині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Харківщина

З посиланням на українського військового оглядача, аналітики заявили, що на Куп'янському напрямку російські війська намагаються відтіснити українські підрозділи зі східного берега річки Оскіл. За останні два дні російські військові могли просунутись на південний схід від Куп'янська.

Зокрема, підрозділи 47-ї танкової дивізії Росії, за даними аналітиків, вийшли до північного берега річки Лозоватка, закріпилися в Курилівці та на північно-східній околиці Ківшарівки. Також вони могли досягти східної околиці Куп'янська-Вузлового.

Водночас 12 та 13 серпня противник безрезультатно атакував у напрямку Великого Бурлука.

На північ від Харкова росіяни намагаються просуватися південніше Вовчанська. За даними військового оглядачі, штурмові групи окупантів намагалися прорвати українські позиції в районах Мар'їного, Красного та Дегтярного.

Донеччина

На Слов'янському напрямку українські військові, за оцінкою фахівців, нещодавно просунулися або зберегли позиції на південний схід від Слов'янська. Геолокаційні кадри підтверджують, що оборонці перебувають на північно-західній околиці Піскунівки. Крім того, вони завдали удару по позиції росіян у південній частині Лимана після ймовірної місії з інфільтрації ворога у цей район.

Бої тривали й на Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Однак 12 – 13 серпня окупанти там не просувались. Схожа ситуація й на північному сході від Борової.

Водночас на Олександрівському напрямку уперед просунулись українські військові. Геолокаційні кадри підтвердили заяву Сил оборони про встановлення прапорів України у кількох населених пунктах на схід та південний схід від Олександрівки.

Запорізька та Херсонська області

Також окупанти без просування атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

Обмежені наступальні дії російські війська тривали й у Херсонській області.

Ситуація на фронті від 13 серпня / Карти ISW