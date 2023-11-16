Російські окупанти на Запоріжжі зазнали втрат під час штурму та відійшли. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.
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Росіяни вели штурм біля Новодарівки
Він уточнив, що російські окупанти вели штурм біля Новодарівки.
На Запоріжжі загарбники зазнали втрат і відійшли в процесі штурму біля Новодарівки,
– повідомив спікер.
Новодарівка на карті бойових дій
Водночас Штупун сказав, що наступальна операція українських військових на Мелітопольському напрямку триває. Він зауважив, що противник зменшив кількість авіаударів. Речник пов'язує це або з нестачею зброї у противника, або з погодою.
Яка ситуація на решті напрямків у зоні ОСУВ "Таврія"
На Авдіївському напрямку наступальні дії російських сил у районах Новокалинового, Авдіївки та східніше від Первомайського були безуспішними. Як повідомив Штупун, там Сили оборони відбили 18 атак.
У районах Мар'їнки та Новомихайлівки, за словами спікера, було відбито 22 атаки ворога.
На Шахтарському напрямку росіяни 6 разів вели безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського.
У цілому в зоні ОСУВ "Таврія" окупанти за добу завдали 9 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили понад 1000 артилерійських обстрілів.
Окрім того, через відсутність тактичних успіхів командування окупантів проводить з особовим складом "роз'яснювальні бесіди", зокрема застосовуючи фізичний вплив і жорсткий моральний тиск.
На Заході назвали втрати російських військ в Україні
- За оцінками Заходу, втрати Росії у війні проти України можуть налічувати 300 – 400 тисяч бійців. У найзапекліших боях під Авдіївкою російські загарбники втрачають від 500 до 1000 своїх бійців на день.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 315 620 окупантів. Так, тільки за минулу добу наші військові знешкодили 1 330 російських загарбників.
- Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, адже хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.